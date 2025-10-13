Burkina Faso: Sports traditionnels à Dédougou - Une première édition pour ancrer la lutte traditionnelle et le tir à l'arc

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a patronné la cérémonie de clôture de la première édition du Grand meeting des sports traditionnels, samedi 11 octobre 2025, à Dédougou.

Les rideaux sont tombés sur la première édition du Grand meeting des sports traditionnels (GMST), lancé à Dédougou, jeudi 9 octobre 2025. Cette activité, qui aura mis à l'honneur pendant 72 heures dans la cité du Bankuy, la lutte traditionnelle et le tir à l'arc, a été refermée par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, ce samedi 11 octobre 2025.

Dans ce déplacement dans la région du Bankui, il conduisait une délégation ministérielle composée du ministre chargé des Sports, Roland Somda et de celui du département de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé. Initié par le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL), ce premier rendez-vous des sports traditionnels a connu la participation de plusieurs lutteurs et archers venus des différentes régions du pays. Il faut noter la participation d'une équipe de lutteurs nigériens à ce GMST.

Au terme des trois jours de chaudes empoignades dans la lutte et de rivalité d'adresse dans le tir à l'arc, les résultats ont été rendus publics. Le lutteur burkinabè Kévin Mossé est le désormais roi des arènes après avoir triomphé de son challenger Drissa Zon dans la catégorie des plus de 76 kg et en open national homme. Il a empoché la somme d'un million F CFA, une médaille en or, une moto et un motoculteur. En open dame, c'est Rihanata Diallo qui est couronnée reine.

Elle a reçu officiellement 300 mille F CFA, une médaille dorée, un motoculteur et une moto. Pour ce qui est de la compétition en open Alliance des Etats du Sahel (AES), l'équipe du Niger s'est adjugé le trophée au détriment des Burkinabè.

Les lutteurs maliens, qui étaient annoncés, n'ont pas pu effectuer le déplacement de ce premier rendez-vous. L'équipe vainqueure a été récompensée avec 1 million F CFA et un trophée. Au tir à l'arc, c'est le jeune de 14 ans, Gningâté Kambiré, qui a ravi la vedette dans sa catégorie et en open tir à l'arc. En récompense, il a reçu deux motos, un montant de plus de 500 mille F CFA et un trophée.

Très enthousiaste, Kévin Mossé a confié qu'il a bien préparé sa participation à cette grande compétition. A l'en croire, il n'a jamais douté de sa victoire, même s'il a avoué que son adversaire est plus expérimenté et technique. Le directeur général du FNPSL, le commandant Karim Souabo, a déclaré que ce premier GMST a permis de mesurer un réel engouement de ces sports traditionnels chez la population.

C'est pourquoi il a promis de travailler en tandem avec tous les acteurs pour développer la lutte traditionnelle et le tir à l'arc à travers la formation des encadreurs. Pour les parrains, représentés par le directeur général de la Banque agricole du Faso, Mahamadi Zoromé, cette initiative du ministère en charge des sports à travers le FNPSL vise à sortir ces deux activités sportives traditionnelles de l'état végétatif dans lequel elles ont longtemps été abandonnées.

Le patron de la première édition du GMST, Emile Zerbo, a souligné que cette activité participe de la valorisation des traditions et coutumes burkinabè. Car, « la lutte traditionnelle et le tir à l'arc incarnent des valeurs millénaires, celles du courage, du respect, de la fraternité et du dépassement de soi », a-t-il proclamé.

Il a félicité le FNPSL, qui oeuvre à la promotion des sports endogènes, « des disciplines reflétant l'âme de notre peuple ». M. Zerbo a affirmé que ces sports traditionnels doivent être modernisés et institutionnalisés afin de garantir leur pérennité. C'est pourquoi il a salué la synergie d'actions qui a permis que cette première édition voie le jour. Il a conclu en traduisant la reconnaissance du gouvernement aux efforts visant à inscrire les sports traditionnels dans la dynamique de professionnalisation et de développement durable.