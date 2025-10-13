Cameroun: Au lendemain de la présidentielle, la presse dresse le bilan de la journée de vote

Au Cameroun, c'est un lendemain de présidentielle, ce 13 octobre 2025. Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un huitième mandat. Face à lui, onze candidats officiellement, parmi lesquels, deux de ses anciens ministres, Bello Bouba Maïgari et Issa Tchiroma Bakary, deux figures politiques du septentrion. Pas de résultat officiel, ni partiels, ni provisoires, 24 heures après le vote. La presse revient ce matin sur un scrutin qui s'est déroulé « globalement dans le calme ».

« Mobilisation assurée » selon le journal gouvernemental. Cameroon Tribune parle « un engouement aux urnes » et une « forte mobilisation » à travers le pays. Une « élection globalement dans le calme », selon Mutations qui pointe toutefois des « irrégularités » comme l'absence de certains électeurs sur les listes. « La bataille des chiffres fait rage », à présent, selon le journal, qui revient aussi sur les « échauffourées » d'hier à Garoua, dans le nord du Cameroun.

« Echauffourées » c'est le mot utilisé également par L'oeil du Sahel pour décrire les « tensions près de la résidence du candidat Issa Tchiroma Bakary ». Le journal spécialisé sur l'actualité du septentrion constate par ailleurs « une sérénité relative dans le reste du Grand nord ».

Un « face-à-face » Tchiroma-Atanga Nji, selon Le Messager

Ce lundi matin, une série de publications reprend aussi « la mise en garde » du ministre de l'Administration territoriale, adressée dès la fin du vote aux candidats souhaitant annoncer tendances ou résultats. « Ultime avertissement », peut-on ainsi lire dans Dernière heure. « Que personne ne tente de proclamer les résultats en dehors du Conseil constitutionnel », écrit Réalités.

Et même si le ministre n'a pas cité de nom, un « face-à-face » se joue selon Le Messager avec en Une, deux photos portrait : celle d'Issa Tchiroma Bakary et celle du ministre Paul Atanga Nji.