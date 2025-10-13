Mr Joseph Colley, le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a annoncé que l'élection présidentielle de 2026 de la Gambie se déroulera le 5 décembre 2026.

Mr Colley a fait cette annonce lors du lancement officiel du calendrier électoral 2026-2027 au Centre de Conférence International de Bijilo.

Le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) a déclaré que les élections législatives sont prévues pour le 10 Avril 2027, les élections municipales le 22 Mai 2027, et les élections aux postes de Maire et de Président de conseils municipaux sont prévues pour le 26 Juin 2027. Une période de recensement supplémentaire sera menée du 1er Avril au 14 Mai 2026, et ce, afin de mettre à jour la fiche électorale de 2021.

Mr Colley a indiqué que la Commission Electorale Indépendante (CEI) a validé le Plan Stratégique 2026-2027, qui donne un résumé des priorités, notamment l'inclusion, la transparence, et l'adhésion aux lois électorales.

Il a révélé que la CEI poursuivra les consultations avec les parties prenantes en vue de garantir la clarté, la compréhension et la confiance dans le processus électoral.

En outre, il a affirmé que la CEI est autorisée par l'Article 43 de la Constitution de la Gambie à organiser toutes les élections publiques et référendum, et à choisir la date des élections conformément aux lois électorales du pays.

Mr Colley a noté que l'enregistrement des partis politiques demeure sujet aux exigences juridiques, et a exhorté les groupes désireux d'enregistrer des partis politiques de respecter les règles en vigueur avant d'organiser des activités politiques.

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a déclaré que les dates électorales ont été adoptées conformément aux exigences juridiques et considérations logistiques, et ce, en vue de garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral.

