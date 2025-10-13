Afrique: Les puissances mondiales peinent à jouer leur rôle d'arbitre, selon le roi du Sine

Dakar — Le roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène, a déploré la multiplication des conflits à travers le monde, en pointant l'incapacité des puissances mondiales à jouer leur rôle d'arbitre en faisant prévaloir la justice.

"Les guerres, les conflits qui se passent dans le monde, ce qui se passe en Palestine, en Ukraine ou au Mali, je trouve que, quelque part, il y a une injustice. Ceux qui devaient jouer au gendarme parce qu'ils sont puissants ne le font pas", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Les pays appelés à rendre justice dans des situations de conflit, en Palestine ou ailleurs dans le monde, ne font vraiment rien pour arrêter ceux qui sont à la base des tensions, selon le roi du Sine.

"Ce qui se passe en Palestine, par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas normal, même si certains pensent qu'ils sont dans leur droit", a-t-il dit, en laissant entendre que la communauté internationale ne réagit pas de manière appropriée dans certains cas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il estime que pour mettre fin aux conflits actuels, les Etats doivent faire en sorte que les Nations unies jouent davantage leur rôle.

"Si vraiment les gens s'étaient mis d'accord pour permettre à l'ONU de régler les problèmes, on n'en serait pas là. Mais malheureusement, il y a le droit de véto, et ce droit de véto, ceux qui l'ont ne sont pas prêts à le lâcher", a-t-il déclaré.

Le roi du Sine est par ailleurs revenu sur les difficultés sécuritaires auxquelles le Mali se trouve confronté, en raison de la multiplication d'attaques perpétrées par des groupes terroristes. Il préconise une plus grande "cohésion sous-régionale ou africaine" pour y mettre fin.

"Ce qui se passe au Mali, si on veut l'arrêter, on peut l'arrêter. Malheureusement, on laisse le pays à ses agresseurs, et dans ces conditions, il ne peut trouver la solution seul, ou alors pas avant longtemps. Ces conflits-là, il faut qu'ils cessent", plaide le chef coutumier.

Niokhobaye Diouf Fatou Diène appelle donc toute l'Afrique à se lever pour faire face à ce qui se passe au Mali et dans les autres pays en conflit.