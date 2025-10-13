Afrique: Le roi du Sine veut contribuer à raffermir les liens avec l'Amérique Latine

Dakar — Le roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène, a fait part de son ambition de travailler à raffermir davantage les liens entre le Sénégal et les pays de l'Amérique Latine, en misant sur la diplomatie culturelle.

"Il existe effectivement une diplomatie politique, mais nous souhaitons que la diplomatie culturelle soit encore plus développée" entre le Sénégal et les pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes, a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Dans cette perspective, le roi du Sine a rappelé avoir été reçu, mi-septembre dernier, par les ambassadrices du Venezuela et de Cuba, pour discuter des voies et moyens de "développer cette diplomatie culturelle, mais directement entre les peuples".

"Nous avons commencé par l'ambassadrice du Venezuela, ensuite nous avons rencontré celle de Cuba, mais nous comptons aussi rencontrer tous les ambassadeurs, de la Colombie, du Brésil, des Caraïbes en général et d'Amérique Latine", a-t-il ajouté.

Le roi du Sine dit avoir évoqué, dans ses changes avec ces diplomates, la possibilité d'organiser avec ces pays des festivals et des rencontres culturelles pour renforcer la diplomatie des peuples, en appui à la diplomatie politique et économique conduite par les Etats.

Les peuples de ces pays viennent d'Afrique, a-t-il fait valoir. "Ce sont des Afro-descendants. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le même sang qui coule chez eux", a-t-il insisté pour justifier cette initiative.

Il compte également entreprendre la même démarche vis-à-vis de pays limitrophes du Sénégal, afin d'asseoir "un esprit basé sur la diplomatie des peuples à travers la culture".

Il a signalé que sur le plan national, l'institution qu'il dirige compte en son sein un comité scientifique chargé de réfléchir sur la manière dont la communauté sérère peut participer au développement du Sénégal et au renforcement de la cohésion sociale.

"Nous sommes une communauté installée principalement au centre du pays, mais qui est en relation avec pratiquement toutes les ethnies du Sénégal", fait-il valoir.

Le roi du Sine a rappelé avoir organisé, du 12 au 16 mai 2023, une caravane de "plus de 300 personnes" entre Diakhao, dans la région de Fatick (centre), et Oussouye, le pays diola situé en Basse-Casamance), en passant par Bignona et la Gambie, à une période alors marquée par des tensions politiques au Sénégal.

Cette caravane a été l'occasion pour le roi du Sine de rencontrer son homologue d'Oussouye Sibiloumbaye Diédhiou, avec lequel il avait alors appelé au renforcement de la fraternité entre les peuples pour mieux consolider la cohésion sociale.

De la même manière, il a révélé avoir été invité par les 121 villages lébou de la région du Cap-Vert, lors des dernières journées culturelles et de prière organisée par cette communauté.

La lignée maternelle du roi du Sine le rattache à Yoff, le village de la région de Dakar d'où est originaire sa mère Fatou Diène.

Le roi du Sine projette par ailleurs de se rendre au Fouta, "parce qu'il y a quelque chose qui nous lie" à la communauté pulaar.

Tout cette démarche vise, selon lui, à renforcer la cohésion sociale.

"Mais nous nous sommes aussi dit : pourquoi rester au Sénégal uniquement ? Nous pouvons aller dans les pays limitrophes, comme la Gambie où il y a beaucoup de Sérères, même en Mauritanie, et partout ailleurs", conclut-il.