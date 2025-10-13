Sénégal: La réaction du gouvernement à l'agence Moody's en exergue

Dakar — La réaction du gouvernement à la décision de l'agence de notation américaine Moody's de baisser la note souveraine du Sénégal est le sujet le plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne.

Le ministère des Finances et du Budget "conteste la démarche" de l'agence de notation américaine et "dénonce une vision biaisée", rapporte le quotidien Le Soleil.

Le Sénégal "est sur la bonne trajectoire et règle ses problèmes en profondeur", ajoute la même publication, en citant la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye.

L'As note que le ministre des Finances et du Budget "s'interroge sur les hypothèses de calculs qui ont poussé Moody's à prendre" la décision d'abaisser la note du Sénégal.

Le journal Le Quotidien estime, pour sa part, que cette décision de Moody's "a mis en émoi tout le gouvernement, qui n'a pas hésité à y voir une intention politique cachée".

Selon WalfQuotidien, la décision de Moody's de dégrader la note du Sénégal tombe au mauvais moment. Le journal parle, à ce sujet, d'un "mauvais sort", la dégradation de la note souveraine du Sénégal de B3 à CAA1 intervenant "au moment où le Sénégal fait tout pour rassurer les bailleurs de fonds et attirer les investisseurs".

"Dakar maudit Moody's", affiche Source A, en reprenant l'argument du ministère des Finances selon lequel la décision de Moody's "repose sur des hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées".

"De telles initiatives hasardeuses, fondées sur des justifications partielles, prématurées et des sources non dévoilées, viennent confirmer la ligne douteuse de Moody's envers le Sénégal depuis plusieurs mois", ajoute le journal, citant le ministère des Finances.

Moody's, de son côté, justifie sa décision notamment par le constat d'une "hausse notable du ratio dette/PIB, estimé à 119% à la fin de 2024", sans compter des "tensions accrues sur la liquidité liées au retard de la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international [...]".

Dans le même temps, les quotidiens annoncent que le Sénégal a levé plus de 450 milliards de FCFA lors de son troisième Appel public à l'épargne. Une opération revêtant "un cachet particulier avec l'implication de la diaspora", souligne Libération.

"Alors que le Sénégal vient de connaitre une nouvelle dégradation de sa note souveraine qui est passée de B3 à CAA1, le ministère des Finances et du Budget a annoncé que le troisième APE a été clôturé vendredi, avec une mobilisation de 450 milliards FCFA, pour un objectif initial de 300 milliards, avec l'implication de la diaspora", mentionne Le Quotidien.

"Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification des sources de financement souverain, privilégiant les ressources régionales", relève Sud Quotidien.

Selon Le Soleil, le "franc succès" de ce troisième Appel public à l'épargne (APE) constitue "une bonne nouvelle pour le pays, dans un contexte où sa notation souveraine a été abaissée par Moody's, à CAA1".

"Moody's dégrade, le FMI temporise, le Sénégal riposte : APE record à 450 milliards", résume le quotidien Yoor-Yoor, qui en conclut que le Sénégal "ne se laisse plus dicter par sa marche économique".