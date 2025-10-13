Sénégal: Un périmètre 44 hectares spécialement réservé au pâturage

Diourbel — Le conseil municipal de Tocky Gare, une commune du département de Diourbel (centre), a voté pour la création d'un périmètre pastoral de quarante-quatre hectares destiné au pâturage, afin de réduire les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs.

"Pour limiter les conflits fonciers qui opposent souvent agriculteurs et éleveurs, nous avons délibéré sur une réserve pastorale de 44 hectares afin de permettre aux éleveurs de disposer d'une zone bien définie pour le pâturage", a expliqué le maire de Tocky Gare.

Il a indiqué que la municipalité entend poursuivre ses efforts à travers la sécurisation du périmètre pour permettre aux éleveurs de mener leurs activités dans de meilleures conditions.

Le maire a par ailleurs annoncé la construction prochaine de parcs de vaccination destinés à protéger le cheptel.

"Nous allons également travailler à la délimitation des parcours de bétail afin d'assurer leur sécurisation et d'éviter toute source de conflit", a ajouté l'édile.