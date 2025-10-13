Sénégal: Fleuve Sénégal - Un député appelle au déploiement de 'gros moyens' pour faire face aux inondations

Nguidjilone — Le député Banta Wagué a appelé les autorités à "déployer de gros moyens pour faire face aux inondations" qui touchent la région de Matam (nord), afin d'alléger la souffrance des populations du Dandé Mayo.

"Aujourd'hui, la population du Dandé Mayo souffre, même si on peut considérer que l'eau est vitale et constitue une bénédiction. Nos concitoyens d'ici sont dans le désarroi. Il est temps que des gros moyens soient déployés par les autorités et les membres de la diaspora", a dit l'élu.

Le parlementaire, à la tête d'une délégation, s'est rendue dimanche à Nguidjilone pour visiter les familles sinistrées.

Il a laissé entendre que le fait de rallier Ndouloumadji à Nguidjilone relève d'un véritable calvaire, ajoutant que les passagers "dépensent beaucoup d'argent, sans compter la fatigue".

"Je suis animé d'un sentiment de frustration, car après tant d'années, nous en sommes là. On dirait qu'ont vit toujours au moyen-âge. Ce sont des scènes qu'il faut vivre pour les comprendre", a lancé M. Wagué, par ailleurs coordonnateur départemental du parti Pastef (pouvoir) à Matam.

A Nguidjilone, la délégation a remis des dons constitués de denrées alimentaires, de produits détergents et de moustiquaires imprégnées à des familles dont les maisons ont été envahies par les eaux.

Le député était accompagné des coordonnateurs départementaux de Kanel et de Ranérou de Pastef.