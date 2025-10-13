Cote d'Ivoire: Le message du candidat Jean-Louis Billon

Mes chers compatriotes,

L'heure est venue de nous unir pour ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, fondé sur la réconciliation, la prospérité pour tous et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. L'élection à venir est un tournant décisif : ensemble, faisons de l'unité nationale la pierre angulaire de notre avenir. Rassemblons-nous au-delà de nos différences pour bâtir une nation réconciliée, prospère et souveraine. Pour la Côte d'Ivoire et nos enfants, choisissons l'unité et le progrès.

En parcourant notre pays, de Dabakala aux grandes villes, j'ai ressenti l'énergie et la soif de réussite de chaque Ivoirienne et Ivoirien. Mais j'ai aussi entendu vos préoccupations : le coût de la vie, une croissance qui ne profite pas à tous, l'inquiétude pour nos enfants. Malgré une croissance enviée, le taux de pauvreté stagne à 37,5 %. À Abidjan, il touche moins de 20 % de la population, alors que dans le Nord ou l'Ouest, il frappe plus de 60 % de nos frères et soeurs. Ce déséquilibre menace notre cohésion sociale et l'unité nationale.

Ce n'est pas une fatalité : ces inégalités sont le reflet d'un modèle dépassé. Ensemble, changeons la donne. Construisons une Côte d'Ivoire où la prospérité ne sera plus le privilège de quelques-uns, mais une chance pour tous. À l'occasion de cette présidentielle, je vous propose de tourner la page des divisions : unissons-nous pour une Côte d'Ivoire plus juste, solidaire et forte, où chaque enfant aura les mêmes opportunités.

Ce constat m'amène à un engagement fort : rien de solide ne peut se bâtir sur une nation divisée. Le premier pilier de mon programme sera la Cohésion Sociale. Dès mon élection, je favoriserai le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, pour tourner la page de nos discordes. Cette réconciliation passera par le dialogue et l'écoute, selon la tradition de l'arbre à palabre, où chaque voix compte. Rétablissons la confiance et ouvrons la voie d'un avenir apaisé.

La confiance doit aussi se refléter dans nos institutions. Le deuxième pilier de mon engagement sera une Gouvernance exemplaire et un État de droit irréprochable. Je lutterai fermement contre la corruption, garantirai une justice indépendante et accessible à tous, et mettrai en place des mécanismes de contrôle citoyen. La transparence deviendra la règle. Je veux un État équitable, fiable et au service des Ivoiriennes et Ivoiriens.

Une fois la nation réconciliée et la confiance restaurée, nous devrons franchir une nouvelle étape : la Souveraineté Économique. La croissance doit profiter d'abord aux citoyens. J'instaurerai une préférence nationale pour que les entreprises ivoiriennes participent aux grands chantiers stratégiques (énergie, eau, télécommunications).

Je prendrai des mesures immédiates, comme la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité et une réforme des tarifs de l'électricité. Au-delà de l'urgence, nous soutiendrons les PME, transformerons nos matières premières et relancerons les filières industrielles pour créer des emplois stables et bien rémunérés.

Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur sa jeunesse et la santé de sa population, le quatrième pilier de mon projet est l'investissement massif dans notre Capital Humain. Notre jeunesse doit être au coeur de nos priorités. L'indice de capital humain reste trop faible (0,38) : il nous faut agir vite. Je réformerai notre système éducatif pour le préparer aux métiers d'avenir et combattrai les déserts médicaux, notamment en zones rurales où il y a en moyenne un médecin pour 10 000 habitants. Je soutiendrai les femmes, piliers de notre société, en leur donnant les moyens juridiques et financiers de libérer leur potentiel.

La prospérité doit bénéficier à tout le pays, et pas seulement aux centres urbains. Le cinquième pilier est un Développement Territorial équilibré. Je refuse la Côte d'Ivoire à deux vitesses et mettrai en place une décentralisation ambitieuse, donnant aux collectivités une réelle autonomie et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins essentiels : logements décents, mobilité, accès à l'eau potable. Chaque région doit devenir un moteur de développement et d'opportunités, pour qu'aucun Ivoirien ne soit laissé de côté.

Mes chers compatriotes,

L'heure n'est plus aux promesses vaines, mais à l'engagement concret. Fort de mon expérience d'entrepreneur, je crois en l'efficacité et le sens du résultat. Je vous présente aujourd'hui un projet ambitieux, avec des solutions claires pour une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et souveraine. Une Côte d'Ivoire où chaque citoyen pourra envisager l'avenir avec confiance et dignité.

Ensemble, osons ce changement. Ensemble, pour la Côte d'Ivoire, bâtissons l'avenir.

Jean-Louis Billon