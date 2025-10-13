Sénégal: Inauguration du marché de Tilène, lundi

12 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le marché Tilène à Ziguinchor dont l'inauguration est prévue ce lundi, marque une étape importante dans la politique nationale de modernisation des espaces commerciaux, a dit à l'APS la directrice générale du Programme de modernisation et de gestion des marchés, Rougui Sow.

L'infrastructure, financée à hauteur d'1 milliard 755 millions CFA, symbolise la volonté des pouvoirs publics de transformer durablement le commerce de détail au Sénégal, selon Mme Sow.

Dans un entretien avec l'APS, elle a expliqué que cette infrastructure est bien plus qu'un bâtiment, mais un "modèle de gestion et d'innovation", rappelant que "la modernisation des marchés répond aussi à une urgence économique et sociale".

"Nous voulons mettre fin aux incendies dans les marchés. Ces drames coûtent chers, tant économiquement que socialement. Il nous faut des solutions durables", a-t-elle insisté.

Selon la directrice du PROMOGEM, la construction de marchés modernes devrait aider à assurer des conditions de travail sûres, salubres et durables, tout en intégrant le secteur informel dans une économie structurée.

Elle rappelle toutefois que le véritable défi reste la gestion dans les marchés, insistant sur la nécessité d'une bonne organisation, d'un entretien et la sécurisation efficiente de l'infrastructure

Chaque marché construit dans le cadre du Promogem disposera d'une antenne locale de gestion, chargée du suivi quotidien des normes sanitaires, de la sécurité et de l'entretien. Ce dispositif sera progressivement étendu à l'ensemble du pays, a indiqué sa directrice.

Elle a aussi annoncé que le PROMOGEM, prévoit la construction de 67 marchés à l'horizon 2029, dont 15 en phase pilote.

