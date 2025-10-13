Sénégal: L'Etat salue une 'confiance renouvelée' des investisseurs avec 450 milliards FCFA mobilisés

Dakar — L'État du Sénégal a annoncé, dimanche, la clôture avec "succès" de son troisième Appel public à l'épargne (APE) de l'année 2025, déclarant avoir mobilisé plus 450 milliards de francs CFA, a appris l'APS de source officielle.

"À la clôture de la période de souscription, le montant retenu s'élève à plus de 450 milliards de francs CFA, pour un objectif initial de 300 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de plus de 150 %", indique un communiqué du ministère des Finances et du Budget parvenu dimanche soir à l'APS.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement, "fidèle à son option pour le financement endogène au service de la souveraineté nationale", ajoute le texte.

Cet Appel public à l'épargne lancé le 18 septembre et véritablement ouvert le 22 du même mois s'est achevé vendredi 10 octobre 2025. "Il a été un succès", déclare le ministère des Finances et du Budget.

"Cette performance exceptionnelle illustre, une fois de plus, la confiance renouvelée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays, ainsi que leur volonté de contribuer directement à l'effort national de développement", a estimé la même source.

"Les ressources mobilisées s'inscrivent dans le cadre de la couverture du besoin de financement, conformément à l'autorisation parlementaire pour faire face aux engagements financiers de l'État", a précisé le texte.

Pour cette levée de fonds élargie à la diaspora la plateforme Impaxis Securities en était l'arrangeur principal et chef de file, et la Société générale le co-arrangeur et co-chef de file, a rappelé le ministère des Finances et du Budget.

Il s'agit là également pour les nouvelles autorités, d'une "stratégie de diversification des sources de financement souverain et endogène et de renforcement de la base d'investisseurs".

"Au-delà de la mobilisation importante des investisseurs institutionnels, cette troisième opération revêt un cachet particulier avec l'implication de la diaspora sénégalaise installée dans plus de 45 pays, aux côtés d'investisseurs résidents et sous-régionaux", s'est réjoui le département des Finances et du Budget.

Cette mobilisation constitue ainsi l'une des opérations les plus inclusives, traduisant la volonté partagée d'une communauté nationale unie autour de l'effort de développement", a insisté la même source.

Le gouvernement a adressé ses "remerciements à l'ensemble des souscripteurs, la diaspora sénégalaise, les partenaires et investisseurs institutionnels, qui continuent de croire en la promesse d'un Sénégal debout résolument tourné vers l'avenir".

Le gouvernement assure que l'opération a été menée "dans le respect d'une gestion souveraine de la politique budgétaire et financière de l'État, fondée sur la rigueur et la transparence, illustrant ainsi la détermination du pays à affirmer sa pleine autonomie dans la conduite de ses politiques publiques".

Cet Appel à l'épargne public intervient dans un contexte où l'agence Moody's avait dégradé la note du Sénégal de B3 à CAA1, relevant "l'augmentation des risques concernant la trajectoire d'endettement et des liquidités disponibles depuis la précédente évaluation".

Une analyse "spéculative, subjective et biaisée de l'agence de notation, a réagi le gouvernement sénégalais à travers le ministère des Finances et du Budget, estimant que cette baisse ne reflète pas la réalité des fondamentaux économiques du pays, qui a déployé des "efforts pour stabiliser ses finances publiques".

Les autorités sénégalaises voient dans ce "succès" du troisième APE de l'année 2025 une "preuve de la confiance des investisseurs" au Sénégal.