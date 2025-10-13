Sénégal: Les coulisses d'une notation souveraine

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

Les agences de notation financière ont pour mission d'évaluer la capacité d'un État, d'une entreprise ou d'une institution à honorer ses engagements financiers, c'est-à-dire à rembourser ses dettes en temps voulu. Dans le cas des États, on parle de notation souveraine car elle mesure le risque de défaut d'un pays, autrement dit la probabilité qu'il ne puisse pas rembourser sa dette publique selon les échéances prévues. Pour établir cette note, les agences, telles que Moody's, Standard & Poor's ou Fitch Ratings, examinent un ensemble d'indicateurs économiques, budgétaires et politiques.

Selon l'économiste, Seydou Sow, elles analysent notamment le niveau et la soutenabilité de la dette publique ; la discipline budgétaire et la capacité de mobilisation des recettes ; et la stabilité politique et institutionnelle, garante de la continuité des politiques économiques. Ces éléments permettent de déterminer une note, généralement exprimée sous forme de lettres (Aaa, B3, Caa1, etc.). Une note élevée traduit une économie jugée solide et un faible risque de non-remboursement. À l'inverse, une note faible indique une vulnérabilité accrue, incitant les investisseurs à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque.

AAA veut dire très faible risque, D (défaut de paiement). BBB renvoie à la solvabilité moyenne. Caa1 renvoie au risque de crédit élevé. Les plus ou moins (+) et (-) permettent d'affiner le classement au sein de chaque catégorie.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.