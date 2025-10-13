Sénégal: Diffusion de fausses nouvelles - Pape Mahawa Diouf condamné

Le porte-parole adjoint de l'Alliance Pour la République (Apr) Pape Mahawa Diouf qui a comparu lundi dernier pour diffusion de fausses nouvelles devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, a finalement écopé ce matin, d'un mois assortis du sursis.

Placé sous mandat de dépôt le 02 octobre, il recouvre la liberté. Quant à l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (Aser) qui réclamait 200 millions de Fcfa, elle a été déboutée de sa demande, considérée par le tribunal comme irrecevable. Le représentant du parquet avait requis une peine « exemplaire » de 6 mois dont 3 mois ferme, une amende de 300.000 Fcfa ainsi que la publication de la décision aux frais du prévenu.