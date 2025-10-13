Afrique: 450 milliards mobilisés - La diaspora, moteur du succès du troisième Appel public à l'épargne

Après le Forum FII Sénégal, qui a engrangé plus de 13 000 milliards de FCFA d'engagements d'investissement, une nouvelle performance confirme la solidité de l'économie nationale.

Le troisième Appel public à l'épargne (APE 3), baptisé « Diaspora Bonds » par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa tournée en Italie, s'est conclu sur un succès éclatant : plus de 450 milliards de FCFA mobilisés sur le marché financier régional, soit 150 % de l'objectif initial.

Lors de son discours à Milan devant la diaspora venue de partout, le Premier ministre Ousmane Sonko avait exhorté les expatriés à contribuer directement à l'effort national en souscrivant aux « titres patriotes et citoyens », ces emprunts obligataires émis par l'État pour soutenir le redressement des finances publiques. Une manière, selon lui, d'associer la diaspora à la reconstruction économique du pays, dans un contexte marqué par un endettement atteignant 119 % du PIB.

Alors qu'il avait un objectif initial de 300 milliards FCFA, le gouvernement s'est retrouvé avec 450 milliards FCFA. Ce succès historique de l'APE 3 démontre la pertinence du choix d'un financement endogène au service de la souveraineté économique. Dans un contexte où les négociations avec le FMI et la Banque mondiale s'étirent, cette opération prouve que le Sénégal peut s'appuyer sur ses propres forces, en particulier sur la vitalité de sa diaspora.

La diaspora, acteur majeur du développement national

De Paris à New York, d'Abidjan à Milan, les Sénégalais de l'extérieur installés dans plus de 45 pays se sont fortement mobilisés, selon le communiqué du ministère des Finances et du Budget. Longtemps concentrés sur les transferts familiaux, ils confirment désormais leur rôle d'investisseurs à part entière. « Avec les diaspora bonds, les expatriés passent du statut de contributeurs domestiques à celui d'investisseurs nationaux », rappelait à juste titre l'économiste Magaye Gaye, ancien cadre de la BOAD.

Structurée par Impaxis Securities et la Société Générale, l'opération témoigne également de la confiance du marché dans la rigueur budgétaire et la stratégie économique du gouvernement. « Les ressources mobilisées s'inscrivent dans le cadre de la couverture du besoin de financement, conformément à l'autorisation parlementaire pour faire face aux engagements financiers de l'État. », souligne le document.

Au-delà des montants, l'APE 3 symbolise surtout une refondation du rapport entre l'État et ses citoyens, au pays comme à l'étranger. Elle confirme la volonté d'un Sénégal maître de ses choix, capable de se financer sans dépendance extérieure. À l'image de l'Inde qui avait mobilisé sa diaspora pour relancer son économie, le Sénégal démontre que la confiance nationale peut être le moteur d'un développement durable et souverain.