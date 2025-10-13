Sénégal/Mauritanie: Hausse des tarifs du match - La réponse solidaire des Lions

Alors que la polémique sur la hausse du prix des billets pour le match Sénégal-Mauritanie enflamme les réseaux sociaux, les joueurs de l'équipe nationale ont choisi d'y répondre par les actes.

À travers des gestes forts, Krépin Diatta et le sélectionneur Pape Thiaw ont redonné un sens au lien entre les Lions et leur public, au moment où la ferveur devait primer sur les frustrations.

Un contexte tendu avant un rendez-vous décisif

Ce mardi, à 19h, le stade Abdoulaye Wade vibrera au rythme d'un match décisifpour la qualification à la Coupe du monde. Mais la fête attendue s'est transformée en lots de frustrations pour certains supporters. En cause, une décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d'augmenter les tarifs d'entrée les plus accessibles, désormais fixés à 3 000 FCFA, contre 1 000 FCFA précédemment.

Une mesure qui frustre les supporters, qui y ont vu un éloignement entre la Fédération et les fans. Le président de le l'instance fédérale, Abdoulaye Fall, s'est justifié en expliquant que cette décision répondait avant tout à des considérations sécuritaires « Nous avons décidé de réajuster les prix par rapport aux tarifs précédents afin d'éviter les débordements. Le prix de 1 000 F était trop bas pour garantir la sécurité, c'est pourquoi nous l'avons fixé à 3 000 F après évaluation. » Mais l'argument peine à convaincre, tant la passion populaire qui entoure les Lions est considérée comme l'un des piliers de leur force à domicile.

Quand le vestiaire prend le relais

Face à cette situation, la réaction est venue du terrain. Pape Thiaw, sélectionneur national, a choisi de donner l'intégralité de sa prime de victoire contre le Soudan du Sud pour acheter des billets destinés aux supporters. Un geste simple, mais hautement symbolique.

L'arrière droit, Krépin Diatta, a emboîté le pas avec un message fort : « On est dans une phase très décisive pour nous, les joueurs, mais aussi pour le pays. On aurait aimé voir tous les Sénégalais derrière nous, que tout le monde vienne au stade, nous soutenir. Ce que le coach a fait, c'est énorme. Je sais aussi que beaucoup de joueurs sont en train de bouger, moi, en particulier, je suis dedans parce que j'ai prévu d'acheter beaucoup de billets et les remettre. »

Dans un contexte de frustration de certains inconditionnels de l'équipe nationale, les Lions ont choisi de tendre la main à leurs supporters, rappelant que la communion avec le peuple reste leur principale source d'énergie.