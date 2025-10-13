Tunisie: Flotille Soumoud - Capturé par les forces de l'occupation, Ali Kniss de retour à Tunis

L'activiste tunisien Ali Kniss, participant à la « Flottille de la Liberté » visant à briser le blocus de Gaza, est arrivé à Tunis ce lundi midi, en provenance de Jordanie, après avoir été expulsé hier dimanche par les autorités de l'occupation sioniste qui l'avaient enlevé avec ses compagnons à bord du navire dans les eaux internationales depuis le 8 octobre.

Kniss a déclaré, lors de son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage, dans des déclarations aux médias : « Il est important aujourd'hui de se concentrer sur ce qui se passe à Gaza, sur ce que fait l'ennemi criminel, sur l'arrêt de la guerre et la reconstruction de Gaza ».

Il a ajouté : « Nous devons continuer le chemin vers Gaza et soutenir la Résistance, d'autant plus qu'il y a plus de 10 000 Palestiniens en captivité, dont plus de 400 enfants... »

Les forces de l'armée d'occupation avaient enlevé, le 8 octobre, Ali Kniss et d'autres activistes avec lui dans les eaux internationales alors qu'ils étaient à bord du navire « Al-Dhamir » (La Conscience), qui participait à la Flottille de la Liberté tentant d'ouvrir un corridor maritime vers la bande de Gaza assiégée.