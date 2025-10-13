Tunisie: Flotille Soumoud - Capturé par les forces de l'occupation, Ali Kniss de retour à Tunis

13 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'activiste tunisien Ali Kniss, participant à la « Flottille de la Liberté » visant à briser le blocus de Gaza, est arrivé à Tunis ce lundi midi, en provenance de Jordanie, après avoir été expulsé hier dimanche par les autorités de l'occupation sioniste qui l'avaient enlevé avec ses compagnons à bord du navire dans les eaux internationales depuis le 8 octobre.

Kniss a déclaré, lors de son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage, dans des déclarations aux médias : « Il est important aujourd'hui de se concentrer sur ce qui se passe à Gaza, sur ce que fait l'ennemi criminel, sur l'arrêt de la guerre et la reconstruction de Gaza ».

Il a ajouté : « Nous devons continuer le chemin vers Gaza et soutenir la Résistance, d'autant plus qu'il y a plus de 10 000 Palestiniens en captivité, dont plus de 400 enfants... »

Les forces de l'armée d'occupation avaient enlevé, le 8 octobre, Ali Kniss et d'autres activistes avec lui dans les eaux internationales alors qu'ils étaient à bord du navire « Al-Dhamir » (La Conscience), qui participait à la Flottille de la Liberté tentant d'ouvrir un corridor maritime vers la bande de Gaza assiégée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.