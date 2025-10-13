Afrique du Nord: Festival International du Film du Caire - Sept films tunisiens en compétition

Les organisateurs de cette édition ont précédemment annoncé le choix du film tunisien « La Voix de Hend Sabry » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania pour être le film de clôture du festival, le 21 novembre, suite à son couronnement par le Lion d'Argent lors de la 82e édition de la Biennale de Venise.

Le film « Eghtirab » (Exil) de Mehdi Hmili, une coproduction entre la Tunisie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la France et le Luxembourg, sera présent dans la Compétition Internationale des Longs Métrages, où il concourra aux côtés de 12 films de divers pays du monde.

Deux autres films, « Les Oiseaux ne migrent pas » (The Birds Don't Migrate) de Rami Jarbouï, une production tuniso-qataro-allemande, et « D'abord les joues rougissent, puis on s'habitue » (First the Cheeks Blush, Then We Get Used) de Mariam Ferjani, une production tuniso-italienne, participeront à la Compétition des Courts Métrages de cette édition, qui compte 21 films en lice.

Dans la Compétition Horizons du Cinéma Arabe, qui enregistre la présence de neuf oeuvres cinématographiques, les deux films tunisiens « Comme si elle n'avait pas été » (Kaan Lam Takoun) de Sara Abidi et « Le 13e Round » (Al Jawla 13) de Mohamed Ali Nahdi sont en compétition. Par ailleurs, le film « Fête d'adieu » (Haflet Wadaa) de Sara Abidi fera partie des oeuvres qui seront projetées dans la section des Projets Sélectionnés du onzième Cairo Film Connection (CFC), dans la catégorie des documentaires en développement, qui comprendra 5 films.

Le Cairo Film Connection (CFC) est une « plateforme de coproduction » au sein du Festival International du Film du Caire, qui « permet aux cinéastes arabes d'élargir leur réseau de contacts dans le domaine et de recevoir le soutien dont ils ont besoin pour que leurs films voient le jour », selon le site officiel du festival.

Le CFC se compose de trois sections qui accueillent cette année 16 oeuvres : une section pour les films en phase de post-production, une autre pour les documentaires en développement (films non-fictionnels), et une section pour les longs métrages de fiction en développement.

Parmi les personnalités cinématographiques tunisiennes, la réalisatrice Leyla Bouzid sera présente au festival en tant que membre du jury de la Compétition Internationale, présidé par le réalisateur et scénariste turc Nuri Bilge Ceylan. Le jury est également composé des Égyptiennes, la réalisatrice Nadine Khan et l'actrice Basma, de la monteuse italienne Simona Paggi, du réalisateur chinois Gwan Hu, et du réalisateur roumain Bogdan Mirică.