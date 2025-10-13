Tunisie: La BERD introduit au pays son mécanisme de financement vert avec l'appui de l'UE

La BERD a signé le 13 octobre 2025 deux accords avec Amen Bank et l'UBCI pour lancer en Tunisie le programme GEFF (Green Economy Finance Facility), un mécanisme de financement vert doté de 60 millions d'euros destiné aux PME tunisiennes.

Nodira Mansurova, responsable du bureau de la BERD en Tunisie, a souligné que ce projet constitue l'aboutissement d'un travail de trois à quatre années de collaboration intensive avec les autorités tunisiennes. À son arrivée il y a quatre ans, elle avait constaté l'absence de lignes de crédit dans son portefeuille, une situation qu'elle attribuait aux difficultés financières du pays.

La mise en place de cette structure innovante a nécessité un travail approfondi avec le département de financement de la BERD et sa collègue Helda Frech qui a consacré trois années au développement de ce produit financier. Mansurova a insisté sur les défis auxquels sont confrontées les PME tunisiennes, citant notamment le manque de connaissances et d'expertise qui freine leur croissance. Pour y répondre, la BERD prévoit de mobiliser son équipe de conseillers spécialisés dans le développement des marchés émergents et la structuration d'entreprises.

Le dispositif

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet bénéficie d'une subvention de 20 millions d'euros de l'Union européenne. L'enveloppe totale se répartit ainsi : 40 millions pour les banques et 20 millions pour la microfinance et le leasing.

Le dispositif se distingue par trois piliers innovants : une assistance technique aux banques partenaires pour identifier les projets verts, une subvention directe de 10 à 15% du coût total versée aux PME après mise en oeuvre, et un mécanisme TCX de garantie réduisant les coûts de couverture pour les banques.

Les PME de tous secteurs (moins de 250 employés) peuvent bénéficier de ce financement pour des projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables, de réduction des déchets et de construction durable. Cette initiative vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à permettre aux exportateurs tunisiens de respecter les futures réglementations européennes sur l'empreinte carbone.