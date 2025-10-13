Sénégal: Publication du DG de la BNDE - Appel au sursaut national pour la mobilisation de l'épargne locale et le soutien à nos instruments financiers nationaux

13 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Mamadou Faye

La récente décision de l'agence Moody's d'abaisser la note souveraine du Sénégal est, à bien des égards, injustifiée et déconnectée de la réalité de nos fondamentaux économiques.

Notre pays demeure solide, réformateur et résolument engagé dans la maîtrise de ses équilibres macroéconomiques.

Mais au-delà du débat technique, cet épisode doit nous conduire à une réflexion collective sur notre dépendance aux appréciations extérieures et sur la nécessité d'un sursaut national pour le financement endogène de notre développement.

Nous devons, plus que jamais, croire en nos institutions, en nos entreprises et en notre capacité à mobiliser nous-mêmes nos ressources. Et cela passe par un soutien fort et résolu aux instruments financiers nationaux, tels que la BNDE (Banque Nationale pour le Développement Economique du Sénégal), qui portent la mission de canaliser et valoriser l'épargne locale au service du développement.

La BNDE, fidèle à sa vocation, réaffirme son engagement à :

être le bras armé de la souveraineté financière nationale ;

mobiliser et orienter l'épargne des Sénégalais, où qu'ils soient ;

transformer ces ressources en financements productifs au bénéfice de nos PME, de nos territoires et de l'économie réelle.

La confiance ne se décrète pas à New York ou à Londres. Elle se construit ici, par nos actes, notre solidarité et notre engagement commun.

Le moment est venu de faire bloc autour de notre économie nationale, de soutenir nos institutions financières locales et de renforcer nos propres leviers de financement.

Le développement du Sénégal sera d'abord financé par les Sénégalais eux-mêmes.

Ensemble, pour le Sénégal. Ensemble, entreprendre l'avenir.

