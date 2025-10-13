Maroc: La Compagnie de transport au pays annonce un accroissement de 110,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie de transport au Maroc (CTM), qui opère dans le transport routier au Royaume Chérifien, s'est fortement accru de 110,5% à l'issue du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon les indicateurs du 2ème trimestre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 758 millions de dirhams (MDH) contre 360 MDH à fin juin 2024. La même tendance haussière est notée au 2ème trimestre 2025 avec un chiffre d'affaires 427 MDH, en hausse de 112% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

« Cette performance reflète la mise en oeuvre réussie de la stratégie de diversification du Groupe, avec l'intégration des nouveaux métiers : le Transport Maritime et le Transport Urbain, dont la contribution s'est renforcée sur l'exercice en cours » a souligné la direction de la CTM.

L'investissement total réalisé connait, de son côté une baisse de 345 MDH, à 89 MDH contre 434 MDH au premier semestre 2024, en lien avec l'acquisition d'AML réalisée en juin 2024.

Quant à l'endettement du groupe au 30 juin 2025, il enregistre une hausse de 5,53%, passant de 343 millions de dirhams au 30 juin 2024 à 362 millions de dirhams un an plus tard. A ce niveau, la direction du groupe avance comme justificatif de la hausse « les investissements réalisés dans le cadre du renouvellement de la flotte. »