En marge du Forum Invest in Senegal et sous la présidence de Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) a tenu une table ronde sur le financement du Fonds vert énergie (Renewable Energy and Energy Efficiency Fund - Reef), un levier majeur pour financer la transition énergétique.

Selon un communiqué de presse, développé par le Fonsis en collaboration avec l'Africa Climate Foundation (Acf) et le Global Green Growth Institute (Gggi), le Fonds vert énergie Sénégal vise à catalyser les investissements du secteur privé au service de la croissance verte et de la souveraineté énergétique du Sénégal et de la zone Uemoa.

«D'une taille cible de 135 milliards FCFA, le Fonds vert énergie Sénégal investira en capital dans les projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique portés par les entreprises privées sénégalaises et celles de la sous-région », lit-on dans le document.

La table ronde a rassemblé une large communauté de bailleurs de fonds, notamment la Bad, la Banque mondiale, Ifc, Bloomberg Climate Works, la Boad, ainsi que des partenaires internationaux tels que l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Ces acteurs, explique-t-on, ont tous salué la pertinence du Fonds vert énergie Sénégal et ont manifesté un intérêt pour accompagner le déploiement de ce véhicule local de financement climatique.

Birame Souleye Diop, Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a salué l'initiative. « Le Fonds Vert Énergie Sénégal traduit l'engagement du Gouvernement à créer un environnement favorable à la mobilisation de financements durables. Il s'inscrit dans la mise en oeuvre de la politique énergétique nationale, sous le leadership du Président de la République, pour une transition juste et inclusive », a-t-il dit.

Babacar Gning, Directeur général du Fonsis a souligné la portée stratégique de ce nouvel instrument. « Le Fonds Vert Énergie Sénégal n'est pas un fonds de plus : c'est un véritable accélérateur de l'accès universel à l'électricité et de l'industrialisation verte », a confié M. Gning.

Lamine Cissé, Senegal Country Manager de l'Africa Climate Foundation, a insisté sur la valeur du partenariat technique. Selon lui, le Fonds vert énergie Sénégal représente un tournant décisif pour la transition énergétique au Sénégal.

Mamadou Konaté, Représentant résident du Gggi a souligné que les collaborations public-privé peuvent transformer les ambitions climatiques en investissements effectifs.