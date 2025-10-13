Sénégal: La réalisatrice Angel Diabang appelle à la réduction des taxes

La seconde avant-première du film « Une si longue lettre » a été l'occasion pour la réalisatrice Angel Diabang, de prononcer un discours poignant, mêlant gratitude, constat lucide sur les réalités économiques du cinéma et appel vibrant à un soutien renforcé des pouvoirs publics. L'événement, qui s'est tenu en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), M. Amadou Ba, a célébré le succès retentissant de cette oeuvre qualifiée de « chef-d'oeuvre » par la critique.

Depuis son lancement le 4 juillet, « Une si longue lettre » ne cesse de battre des records d'affluence dans les salles, notamment au Pathé de Dakar. Le film a même réussi à bousculer les plus gros blockbusters de l'été, démontrant l'engouement du public pour les histoires qui lui ressemblent. « Les salles sont pleines, l'enthousiasme et l'émotion du public nous rappellent pourquoi nous faisons ce métier », s'est réjouie Angel Diabang.

La réalisatrice a tenu à rendre un hommage appuyé au ministre Amadou Ba, dont le soutien a été « essentiel » pour la tenue de cette soirée et plus largement pour le cinéma sénégalais. Elle a également dédié son film « à toutes ces femmes africaines qui, chaque jour, continuent de faire bouger les lignes ».

Mais derrière le succès public se cache une réalité économique précaire. Angel Diabang a brossé un tableau sans fard des difficultés financières auxquelles sont confrontés les producteurs et créateurs africains. « Malgré le succès, l'enthousiasme, les producteurs et les créateurs ont encore du mal à se retrouver financièrement », a-t-elle alerté. En prenant l'exemple de son propre film, elle a révélé que sur les 5000 francs générés par certaines ventes, moins de 30 % étaient à partager entre six partenaires, laissant une part dérisoire au producteur, « le porteur de projet ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, l'appel de la réalisatrice-productrice a été clair et direct. « Nous sollicitons une réduction des taxes », a-t-elle déclaré, s'adressant aux autorités présentes. Elle a précisé : « Nous ne demandons pas la gratuité parce que nous voulons participer au développement du Sénégal, mais simplement une réduction conséquente qui nous permettrait de générer des recettes réelles sur nos films en salle. »

Elle a rappelé le rôle central du producteur, « l'axe central de toute création cinématographique », qui porte la vision, prend les risques et rassemble les talents, souvent au prix de sacrifices et de dettes.

Un appel à l'investissement culturel

Malgré ces défis, Angel Diabang a exprimé un optimisme résolu, fondé sur sa foi en la jeunesse africaine « passionnée, inventive et courageuse ». Elle a appelé à une « volonté collective » pour « bâtir une économie du cinéma sénégalais, africain, solide, jeune et pérenne ».

« Une si longue lettre est plus qu'un film, c'est aussi un appel. Un appel à investir dans la culture, à croire en nos récits, à faire de notre imaginaire un véritable levier de développement pour nos sociétés », a-t-elle conclu, avant de remercier l'ensemble des coproducteurs et partenaires, notamment Korogo, Canal+, Ciné Lumière et l'Institut Français.