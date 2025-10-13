Sénégal: Film - « Une si longue lettre » d'Angel Diabang : une « seconde jeunesse» à un patrimoine culturel précieux

Le cinéma Pathé a vibré, dans la soirée du vendredi 10 octobre, à l'occasion d'une seconde avant-première exceptionnelle du film Une si longue lettre de la réalisatrice Angel Diabang. Cet événement, organisé à l'initiative du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), M. Amadou Ba, a rassemblé l'équipe du film, les acteurs culturels, les partenaires institutionnels et un public nombreux, venu célébrer une oeuvre déjà entrée dans la légende.

Dès son ouverture, la soirée a été placée sous le signe de la reconnaissance. Oumy Ndour, attachée de presse du film, a introduit la cérémonie avant de passer la parole au ministre Amadou Ba. Ce dernier a expliqué les raisons de cette seconde avant-première : « Je me présente ici pour assister avec vous à la projection d'un grand film qui restera dans l'histoire de ce pays », a-t-il déclaré, rendant hommage à la productrice, aux acteurs et à toutes les personnes ayant contribué à cette « belle oeuvre qui célèbre l'excellence de la culture sénégalaise ».

Le ministre n'a pas tari d'éloges pour Angel Diabang, saluant son courage et sa vision. « Madame la productrice, à travers ce film, vous venez de jeter les bases du renouveau du cinéma sénégalais », a-t-il affirmé, soulignant l'importance de faire de Dakar une « place forte du cinéma africain ». Il a également mis en avant la portée symbolique de ce long-métrage, capable de « faire revivre nos oeuvres un peu tombées dans l'oubli » et d'offrir une « seconde jeunesse » à un patrimoine culturel précieux.

M. Ba a également saisi cette tribune pour annoncer des mesures concrètes en faveur du secteur des industries culturelles et créatives (ICC). Il a assuré que le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement dirigé par son Premier ministre Ousmane Sonko, seraient « entièrement mobilisés» pour doter le secteur d'un « cadre juridique et économique» favorable, garantissant sa sécurité et son financement.

Du côté des professionnels, Moustapha Samb, directeur de la production au cinéma Pathé, a confirmé le succès retentissant du film : « Une si longue lettre est le film numéro 1 de l'année ». Selon lui, l'initiative du ministre ne fait pas que relancer l'exploitation en salle; elle « pose les jalons d'une politique culturelle forte, engagée et tournée vers l'économie ».