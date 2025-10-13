Sénégal: Film - « Une si longue lettre » d'Angel Diabang : une « seconde jeunesse» à un patrimoine culturel précieux

13 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diedhiou

Le cinéma Pathé a vibré, dans la soirée du vendredi 10 octobre, à l'occasion d'une seconde avant-première exceptionnelle du film Une si longue lettre de la réalisatrice Angel Diabang. Cet événement, organisé à l'initiative du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), M. Amadou Ba, a rassemblé l'équipe du film, les acteurs culturels, les partenaires institutionnels et un public nombreux, venu célébrer une oeuvre déjà entrée dans la légende.

Dès son ouverture, la soirée a été placée sous le signe de la reconnaissance. Oumy Ndour, attachée de presse du film, a introduit la cérémonie avant de passer la parole au ministre Amadou Ba. Ce dernier a expliqué les raisons de cette seconde avant-première : « Je me présente ici pour assister avec vous à la projection d'un grand film qui restera dans l'histoire de ce pays », a-t-il déclaré, rendant hommage à la productrice, aux acteurs et à toutes les personnes ayant contribué à cette « belle oeuvre qui célèbre l'excellence de la culture sénégalaise ».

Le ministre n'a pas tari d'éloges pour Angel Diabang, saluant son courage et sa vision. « Madame la productrice, à travers ce film, vous venez de jeter les bases du renouveau du cinéma sénégalais », a-t-il affirmé, soulignant l'importance de faire de Dakar une « place forte du cinéma africain ». Il a également mis en avant la portée symbolique de ce long-métrage, capable de « faire revivre nos oeuvres un peu tombées dans l'oubli » et d'offrir une « seconde jeunesse » à un patrimoine culturel précieux.

M. Ba a également saisi cette tribune pour annoncer des mesures concrètes en faveur du secteur des industries culturelles et créatives (ICC). Il a assuré que le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement dirigé par son Premier ministre Ousmane Sonko, seraient « entièrement mobilisés» pour doter le secteur d'un « cadre juridique et économique» favorable, garantissant sa sécurité et son financement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des professionnels, Moustapha Samb, directeur de la production au cinéma Pathé, a confirmé le succès retentissant du film : « Une si longue lettre est le film numéro 1 de l'année ». Selon lui, l'initiative du ministre ne fait pas que relancer l'exploitation en salle; elle « pose les jalons d'une politique culturelle forte, engagée et tournée vers l'économie ».

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.