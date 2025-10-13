Sénégal: Économie du pays en 2024 - Entre essor énergétique et fragilités structurelles

L'année 2024 s'est imposée comme un tournant décisif pour l'économie sénégalaise. Portée par le démarrage historique de la production pétrolière, la reprise du tourisme et la progression du numérique, l'activité économique affiche des avancées notables. Toutefois, la conjoncture demeure contrastée : les secteurs agricoles et miniers, fragilisés par les aléas climatiques et la baisse des rendements, continuent de peser sur la croissance, souligne le Revue annuelle conjointe 2025 (RAC-2025), du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, validé, vendredi dernier, par l'ensemble des parties prenantes.

Malgré une enveloppe budgétaire de 120 milliards de FCFA destinée aux subventions d'intrants agricoles, la campagne 2024 a été fortement perturbée par une pause pluviométrique prolongée en août et des inondations en octobre, précise le RAC-2025 du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Ces conditions défavorables ont entraîné une baisse sensible des rendements : la production céréalière s'est établie à 2,31 millions de tonnes, contre 2,6 millions en 2023, ne couvrant que 48 % des besoins nationaux. Le riz, représentant près de la moitié de cette production, ne satisfait que 30 % de la consommation intérieure. Si la filière arachidière s'est contractée, le secteur horticole enregistre en revanche une progression de 3 %, principalement soutenue par la production de légumes, notamment d'oignons.

L'Elevage et la pêche en relance progressive

La production de viande s'est accrue pour atteindre 316 654 tonnes, couvrant 93 % des besoins nationaux, tandis que la production laitière a progressé à 417 millions de litres.

Dans le domaine de la pêche artisanale, les débarquements ont augmenté de 3,8 %, profitant d'une amélioration des conditions maritimes et de la levée de certaines restrictions. L'aquaculture, encore à un stade préliminaire, affiche pour sa part une croissance de 15 %, confirmant un potentiel de développement prometteur.

Hydrocarbures : le nouveau pilier de la croissance

Symbole du renouveau économique national, le Sénégal a démarré en juin 2024 l'exploitation du champ pétrolier de Sangomar, générant près de 595 milliards de FCFA de recettes.

Parallèlement, le pays est devenu producteur de gaz naturel, en partenariat avec la Mauritanie, avec un volume extrait de plus de 4,3 millions de Nm³. Ces performances ont propulsé le secteur extractif à une croissance spectaculaire de 187 %, malgré le recul observé dans la production d'or et de phosphates.

La confiance se renforce dans les secteurs du tourisme et finances

Le tourisme poursuit sa dynamique de reprise post-pandémie : 2,1 millions de visiteurs ont été enregistrés en 2024, contre 1,78 million un an plus tôt, générant 855 milliards de FCFA de recettes. Sur le plan financier, la masse monétaire s'élève à 10 206 milliards de FCFA, tandis que les crédits à l'économie représentent désormais 33,8 % du PIB. Le développement rapide du mobile money illustre, quant à lui, la transformation numérique des services financiers et l'inclusion croissante des ménages.

Énergie et infrastructures se modernise

Avec une capacité électrique installée portée à 1 903 MW, dont 28,8 % issus des énergies renouvelables, le Sénégal consolide sa sécurité énergétique. Le taux d'accès à l'électricité atteint 86 % au niveau national, et près de 70 % en milieu rural.

Sur le plan des transports, l'année 2024 a été marquée par la mise en service du Bus Rapid Transit (BRT) et le renforcement du Train Express Régional (TER), qui a transporté 22,6 millions de passagers. Ces avancées confirment la volonté de l'État d'accélérer la modernisation des infrastructures urbaines et interurbaines.

Éducation, santé et inclusion : des progrès contrastés

Les indicateurs éducatifs connaissent une légère amélioration, bien que les taux de réussite aux examens nationaux enregistrent un repli. Le secteur de la santé affiche, pour sa part, des résultats encourageants : 97 % des accouchements sont désormais assistés par du personnel qualifié, tandis que la couverture vaccinale continue de s'élargir. Le ratio médecins-population s'améliore également, reflet d'un renforcement progressif des ressources humaines en santé. Sur le plan social, le Registre national unique recense 954 571 ménages, soit une hausse de 76 %, traduisant une meilleure prise en charge des populations vulnérables.

Eau, assainissement et environnement en nette progression

Les taux d'accès à l'eau potable atteignent 99 % en zone urbaine et 97,8 % en milieu rural, tandis que l'accès à l'assainissement s'établit à 73,4 % au niveau national.

Sur le plan environnemental, le Parc national du Niokolo-Koba a été retiré de la liste du Patrimoine mondial en péril, marquant une victoire symbolique pour la préservation de la biodiversité. De plus, les aires marines protégées couvrent désormais 4,3 % du territoire maritime national, traduisant un engagement renforcé en faveur de la durabilité écologique.

Les finances publiques et la gouvernance en consolidation

Les recettes publiques ont progressé pour atteindre 4 005 milliards de FCFA, sous l'effet d'une amélioration de la collecte fiscale. Le déficit budgétaire s'est contracté à 13,4 %, tandis que le retrait du Sénégal de la liste grise du GAFI illustre les efforts continus en matière de gouvernance et de transparence financière. Les programmes territoriaux à savoir le PUDC, le PUMA et PROMOVILLES poursuivent leur mise en oeuvre, favorisant le désenclavement des zones rurales, l'électrification des villages et la modernisation des infrastructures communautaires.

Une économie à la croisée des chemins

Entre essor énergétique, résilience sociale et modernisation accélérée des infrastructures, le Sénégal aborde une phase charnière de son développement économique.

Si la vulnérabilité climatique de l'agriculture, la dépendance extérieure et les tensions sur le marché du travail demeurent des défis structurels, l'entrée dans l'ère pétrolière et gazière ouvre des perspectives inédites. Ce nouvel élan, s'il s'accompagne d'une gouvernance rigoureuse et d'investissements soutenus dans le capital humain, pourrait ancrer durablement le pays sur la voie d'une croissance inclusive, durable et souveraine.