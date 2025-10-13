Sénégal/Mauritanie: Face à la Mauritanie, les Lions en quête de qualification au Mondial et de confirmation

Dakar — Le Sénégal affronte la Mauritanie, mardi, avec l'ambition de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 et de conforter sa domination historique sur son voisin depuis sa première victoire (10-1) sur les Mourabitounes en 1972.

Prévu à partir de 19h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, ce match compte pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026 qui va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (19 juin-19 juillet).

Cette rencontre représente par ailleurs la 15e confrontation entre le Sénégal et le Maroc, depuis la première victoire des Lions 10-1, en 1972.

Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), à deux longueurs du deuxième, la République démocratique du Congo (19 pts, +8), a besoin d'un seul point pour s'assurer une quatrième qualification, sa troisième consécutive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une domination sans faille depuis 1972

Le bilan des confrontations entre le Sénégal et la Mauritanie est largement en faveur du Sénégal qui n'a jamais perdu contre son voisin.

En quatorze matchs, les Sénégalais se sont imposés onze fois et concédé le nul à trois reprises.

Leur dernière opposition remonte au 9 juin 2024 à Nouakchott, dans le cadre de la 4e journée de ces éliminatoires du Mondial 2026.

Les Lions s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Habib Diallo à la 27e minute.

Le tout premier match entre les deux voisins a eu lieu le 28 septembre 1972 à Dakar, dans le cadre des éliminatoires de la zone 2 des Jeux africains de 1973 à Lagos.

Le Sénégal avait alors infligé une lourde défaite (10-1) à la Mauritanie, un score encore inégalé dans l'histoire des matchs joués par l'équipe sénégalaise.

En 1976, les Sénégalais vont enchaîner un deuxième succès (4-1) sur les Mauritaniens, lors du tournoi de la Zone 2 à Banjul.

Le Sénégal et la Mauritanie se sont rencontrés cinq fois en Coupe Cabral, une compétition qui regroupait des pays de la sous-région ouest-africaine mais qui n'a plus été disputée depuis 2009.

En février 1984, un match a opposé les deux équipes à l'occasion du tournoi d'inauguration du stade de Banjul. Le Sénégal a battu, 2-0, la Mauritanie pour une 7e victoire.

Pour leur seule double confrontation, jusque-là, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 1996, les Lions ont été tenus en échec (0-0) à l'aller, le 3 septembre 1994 à Dakar, avant d'aller s'imposer à Nouakchott (1-0), le 7 avril 1995, au match retour.

Outre les rencontres officielles, les deux pays se sont affrontés en amical à trois reprises.

En juillet (3-1) et novembre (3-0) 1980 à Dakar, le Sénégal a dominé la Mauritanie, avant de concéder le nul face à son voisin en mai 1996.