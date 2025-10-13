Sénégal: Tocky Gare - Plaidoyer pour le bitumage de la route Nébé-Ndoulo

Diourbel — Le maire de la commune de Tocky Gare (centre), Moussa Thiaw, plaide pour le bitumage de la route reliant Nébé à Ndoulo, longue de trente-cinq kilomètres, afin de faciliter la circulation des personnes et de désenclaver les marchés hebdomadaires du département de Diourbel situés le long de cet axe.

"Mon plaidoyer le plus constant porte sur le bitumage de l'axe Nébé-Ndoulo, qui traverse trois marchés hebdomadaires : celui de Tocky, de Ndiobé dans la commune de Pattar, et celui de Ndoulo", a déclaré l'élu local dans un entretien avec l'APS.

Selon l'édile, le bitumage de cette route est un projet structurant à fort impact économique et social.

Il a fait observer que cet axe est également très fréquenté lors du Grand Magal de Touba, car permettant aux automobilistes de contourner la ville de Diourbel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Moussa Thiaw a par ailleurs plaidé pour la délocalisation de la décharge sauvage d'ordures située à proximité de la route nationale et des habitations, soulignant qu'elle représente un "véritable problème sanitaire, environnemental et sécuritaire, en plus des nuisances qu'elle cause aux populations riveraines".

Il a appelé que les autorités compétentes, notamment le ministère de l'Hydraulique, à renforcer la disponibilité de l'eau dans la zone périurbaine entre Tocky et Diourbel.

Le maire de la commune de Tocky Gare a également indiqué que plusieurs lotissements de cette zone sont confrontés à un manque d'eau et d'électricité.