Sénégal: Tocky Gare - L'éducation et la santé au coeur des priorités de la municipalité

Diourbel — La commune de Tocky-Gare, une collectivité du département de Diourbel (centre), a inscrit la question du renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires au coeur de ses priorités, en vue de d'apporter plus de réponses aux besoins des populations concernées, a déclaré son maire Moussa Diaw.

"En quatre ans, nous avons construit douze salles de classe et deux murs de clôture. Nous nous sommes engagés à doter tous les établissements scolaires de la commune de points d'eau", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Selon l'édile, la municipalité a également fourni 250 tables bancs aux écoles pour combler le déficit constaté sur le terrain.

"Nous allons mettre à la disposition des établissements une photocopieuse pour faciliter le tirage des documents consacrés aux évaluations des apprenants", a-t-il ajouté.

La commune de Tocky Gare dispose actuellement d'un collège, en attendant le deuxième établissement d'enseignement en construction à Nébé.

"Jusqu'à présent, nos élèves doivent se rendre à Diourbel pour poursuivre leurs études, faute de lycée. Cette situation affecte les résultats des élèves et accentue la déperdition scolaire", a déploré M. Thiaw.

Il a invité, à cet effet, les autorités éducatives à doter la commune d'un lycée, afin de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions.

Sur le plan sanitaire, le maire a souligné que l'équipe municipale a augmenté le budget alloué à la santé, notamment pour le recrutement de personnel, la prise en charge des factures d'électricité et l'achat de médicaments.

Il a annoncé la réception, d'ici la fin de l'année, de deux cases de santé en cours de construction, destinées à renforcer la carte sanitaire de la commune.

Le maire estime toutefois qu'il "urge de renforcer ces infrastructures sociales de base", compte tenu de la forte croissance démographique de la commune, qui compte près de 25.000 habitants.

Aussi a-t-il plaidé pour la construction d'un centre de santé secondaire à Tocky Gare, afin d'améliorer la prise en charge médicale et de limiter les évacuations vers d'autres localités.

Évoquant la question de l'état civil, souvent source de difficultés dans les collectivités territoriales, le maire s'est félicité du travail accompli par son équipe municipale.

"Nous avons considérablement amélioré le service de l'état civil en le rendant autonome, grâce à la réhabilitation du bâtiment qui lui est spécifiquement dédié. Cela permet désormais aux populations d'obtenir plus facilement leurs pièces d'état civil", a-t-il expliqué.

L'objectif fixé est de garantir plus de célérité dans le traitement des dossiers.

Le maire a également annoncé la numérisation de l'état civil de la commune, dans le cadre du plan "Nekkal", mis en oeuvre par le ministère des Collectivités territoriales.