Sénégal: Tambacounda - Des fournitures scolaires de la mairie à 30 écoles élémentaires

Tambacounda — La mairie de Tambacounda (est) a octroyé des fournitures scolaires d'une valeur de 14.500.000 francs CFA aux trente écoles élémentaires de la ville.

Ce don a été reçu par les bénéficiaires lors d'une cérémonie tenue dimanche, en présence des représentants des parents d'élèves et de plusieurs autres acteurs de l'éducation.

Il comprend 50.000 cahiers de 100 pages, 75.000 cahiers de 50 pages, 50 cartons de boîte de craie et 60 cartons de rame de papier.

"Nous avons pris cette initiative pour permettre à chaque élève d'avoir 5 cahiers pour la rentée scolaire", a déclaré le maire Pape Banda Dièye, en marge de la cérémonie de remise des kits scolaires.

"Être aux côtés des parents d'élèves nous tient à coeur et cela se matérialise par ce geste qui devrait bénéficier à 24.000 élèves de la commune", a-t-il précisé.

L'édile de la ville Tambacounda est revenu aussi sur son bilan en termes d'investissements sur le secteur de l'éducation, soulignant que la construction de salles de classe constitue une priorité de la commune.

"Quand on a pris fonction, il y avait 38 abris provisoires dans la commune. En 4 ans, on a réussi à construire 24 salles de classe et jusqu'à présent, la construction des salles de classe reste une grande priorité de la commune", a-t-il expliqué.

L'édile a dit avoir pris note des doléances des acteurs de l'éducation, avant de prendre l'engagement de "continuer à oeuvrer pour le rayonnement de l'éducation des élèves de la ville de Tambacounda".