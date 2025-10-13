Madagascar: Gendarmerie nationale - Le commandement change de main

Le commandement de la Gendarmerie nationale est désormais assuré par le Général Nonos Mbina Mamelison. Cette annonce met fin aux incertitudes qui régnaient au sein de la hiérarchie.

La Gendarmerie nationale est désormais placée sous le commandement unique du Général Nonos Mbina Mamelison. Une cérémonie de passation de commandement est prévue ce jour au Toby Général Richard Ratsimandrava, à Andrefan'Ambohijanahary.

Cette décision, annoncée depuis le camp du FIGN à Fort-Duchesne, met fin à toute ambiguïté sur la chaîne de commandement.

La journée d'hier avait pourtant débuté sous un autre angle.

Au Toby Général Richard Ratsimandrava, le Général Lucien Boto, premier adjoint du commandant de la Gendarmerie, a pris la parole devant la presse et plusieurs hauts responsables. Il y a affirmé que « toutes les consignes et ordres viendront désormais de ce centre », tout en reconnaissant les « imperfections et débordements » constatés lors des récentes opérations de maintien de l'ordre.

Des mesures disciplinaires avaient déjà été prises, tandis que d'autres étaient encore en cours. Le ton se voulait solennel et visait à montrer une reprise en main de la situation, mais laissait planer une incertitude sur la suite des décisions.

Une nouvelle annonce à Fort-Duchesne

Quelques heures plus tard, l'attention s'est tournée vers Fort-Duchesne, où les éléments de la Gendarmerie sont arrivés en nombre, à bord de pick-up, sous haute surveillance.

Dans une atmosphère empreinte de gravité, le Général Nonos Mbina Mamelison est apparu devant ses officiers et les troupes rassemblées. Il a alors déclaré que « le commandement de la Gendarmerie nationale émane désormais du FIGN », annulant de fait la déclaration faite quelques heures plus tôt au Toby Ratsimandrava.

Il a précisé que toutes les Circonscriptions régionales (CIRGN) et groupements de Gendarmerie du pays devront désormais se conformer aux directives de Fort-Duchesne.

Le Général exercera ses fonctions avec le soutien du Colonel Marie Étienne Fanambinanaritiana, récemment nommé à la tête du FIGN.

Dans un ton plus apaisé, il a annoncé la suspension du recours à la force dans les opérations de maintien de l'ordre et rappelé la mission première de la Gendarmerie : protéger la population.

« La Gendarmerie ne défend pas des individus, elle défend le peuple », a martelé le Général Nonos Mbina Mamelison, avant de présenter les excuses de l'institution aux victimes des récentes bavures.