Afrique: Pétanque/Mondial féminin - Madagascar éliminé en huitièmes par la France 2

Fin de parcours. Pas de podium pour la triplette malgache au championnat du monde de pétanque féminine. Le sommet mondial s'est achevé hier, à Douai, en France. Madagascar a échoué dès l'entame de la phase finale.

La triplette composée de Nirinaniaina Lalatiana Saholy, alias « Tita », Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, Marinah Ranaivoson et Judicaël Andrianarimalala s'est inclinée de justesse, au bout du suspense, face à la deuxième équipe de France, formée par Aurélie Bories, Caroline Bourriaud, Sandrine Poinsot et Émilie Vignères, sur le score serré de 12 à 13, samedi soir.

Les protégées de coach Hanta Francine Randriambahiny ou « Cicine », ont été menées d'un point jusqu'à la 10e mène, à l'issue de laquelle elles ont pris l'avantage (10-8). Ce léger avantage n'a pas duré, puisque les Françaises ont égalisé à 10 partout durant la 11e mène. Ces dernières ont ensuite frôlé la victoire à la 12e mène (12-10).

Au bout du suspense

Les Malgaches ont eu l'occasion de revenir au score et auraient même pu conclure la partie à la mène suivante, qui a finalement été annulée grâce à un tir décisif au bouchon d'Aurélie Bories.

Après les échecs de Fana et Tita, l'équipe de France disposait encore de cinq boules en main contre une seule pour les Malgaches. La triplette française a peiné à dégager l'unique boule restante, placée par Marinah, avant de l'éliminer in extremis, avec seulement deux boules restantes.

Madagascar a enregistré quatre victoires en cinq parties lors de la phase de qualification, disputée selon le système suisse. Au premier tour qualificatif, l'équipe de Fana s'est inclinée d'entrée (6-7) face à la Belgique. Les joueuses ont ensuite enchaîné deux victoires convaincantes, toutes deux sur le score de 13-2, jeudi. Madagascar a poursuivi sur sa lancée pendant les deux tours suivants, vendredi matin. La Grande Île a battu l'Allemagne (13-5), puis la Malaisie (13-6) au cinquième tour.

C'est donc la fin de la participation malgache au sommet mondial féminin de Douai. Dans le concours de tir de précision, Fana a été éliminée en quarts de finale. Ce sera désormais au tour des jeunes de prendre le relais, dans dix jours, à l'occasion du championnat du monde des juniors, prévu du 23 au 27 octobre à Isla Cristina, dans la province de Huelva, en Espagne.