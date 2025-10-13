Madagascar: Concours 'Our Generation' - Le pays remporte les deux grands prix

Madagascar s'impose une fois de plus sur la scène internationale du concours "Our Generation", à Moscou samedi.

Elles ont conquis à la fois le jury et le public. Michella Andriambelomalala, Brenda Angelica Mamonjisoa et Riantsoa Anjaratiana, trois jeunes artistes malgaches de moins de 16 ans, ont porté haut les couleurs nationales lors de la grande finale du concours international Our Generation, organisée à Moscou avec la participation de seize pays.

Leur performance intitulée « Fianarana foana », interprétée intégralement en malgache, a captivé le public du Live Arena Moscou par sa sincérité, son énergie et la beauté de la langue nationale. Sous la direction de leur coach Fidy, les trois jeunes filles ont livré une prestation combinant danse, chant et message inspirant : « L'apprentissage ne s'arrête jamais, et chaque échec peut devenir un pas vers la réussite. » Un message universel porté avec une authenticité qui a séduit le jury comme l'auditoire.

Un nouveau chapitre

Cette nouvelle victoire confirme le dynamisme et le talent de la jeunesse malgache sur la scène internationale. « Merci à tous les Malgaches qui nous ont soutenues. Ce trophée est celui de toute une nation », a confié Michella, émue, peu avant leur retour prévu ce mardi à Ivato.

Le public russe, tout comme la diaspora malgache présente à Moscou, a salué la prestation du trio, marquée par des tenues colorées, des tresses symboliques et une mise en scène vivante inspirée des traditions locales.

Après Filamatra Matokia, lauréate du Prix du Public en 2024 avec son titre Iray, la performance Fianarana foana de Michella, Riantsoa et Brenda inscrit un nouveau chapitre dans l'histoire culturelle malgache à l'international.

Le concours Our Generation vise à encourager et soutenir de jeunes artistes talentueux, tout en promouvant la diversité culturelle des pays participants et en favorisant la découverte de la culture russe dans toute sa richesse.