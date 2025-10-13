Madagascar: Sénat - Le Général Ravalomanana destitué par les sénateurs

Les membres du bureau permanent du Sénat ont annoncé avoir pris la décision de destituer le Général Richard Ravalomanana de ses fonctions à la présidence du Sénat. La décision a été annoncée à travers un communiqué hier. Dans sa déclaration, le bureau permanent a justifié sa décision en indiquant que cette destitution répondait aux revendications des citoyens.

« Afin de défendre l'intérêt supérieur de la Nation et pour une harmonie au sein des institutions, nous avons pris la décision de démettre le président du Sénat, le Général Richard Ravalomanana de ses fonctions », indique le communiqué du Sénat.

Toujours dans leur déclaration, les membres du bureau permanent du Sénat ont indiqué que le Général Richard Ravalomanana est écarté de toute responsabilité dans la gestion des affaires du Sénat. Avec cette destitution, cet officier de la Gendarmerie à la retraite devient le deuxième président de cette institution destitué de ses fonctions durant l'actuelle législature.