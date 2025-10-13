Madagascar: Parvis Analakely - La Gen Z appelle à une concertation nationale

Pour la première fois depuis le début de leur mouvement, des représentants de la Gen Z ont pris la parole en public. C'était hier, en marge d'un culte organisé sur le parvis de l'Hôtel de Ville Analakely, où de nombreux citoyens et des personnalités politiques se sont rassemblés. Les porte-paroles du mouvement ont appelé à la mise en place d'un « nouveau système » pour le pays, estimant que cette refondation ne peut se faire que par le biais d'un dialogue national inclusif.

« Nous devons nous rassembler et nous concerter pour décider ensemble du système à mettre en place », a déclaré l'un des intervenants sous les applaudissements de la foule. Les représentants de la Gen Z ont tenu à préciser que leur mouvement demeure apolitique et indépendant, mettant en garde contre toute tentative de récupération par des acteurs politiques. « Nous n'avons pas besoin de politiciens opportunistes », a martelé un autre orateur.

En parallèle, les jeunes ont annoncé la poursuite de leur mobilisation. Dès aujourd'hui, ils prévoient des descentes auprès des différents ministères, en coordination avec certains syndicats, afin d'inciter les fonctionnaires à suspendre leurs activités et à « bloquer la machine administrative ».