Madagascar: Équipements de la Jirama - Le premier convoi arrive à Antananarivo

13 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'acheminement des machines destinées à la future centrale thermique de 105 MW d'Ambohimanambola s'est déroulé avec succès. La première partie des équipements lourds est arrivée à destination samedi en fin d'après-midi, après trois jours de route, « sans incident ni dommage constaté sur la Route nationale 2 (RN2)».

Selon une source au sein du ministère des Travaux publics, « des vérifications ont été effectuées avant et après le passage du convoi. Aucune fissure n'a été relevée ni sur les ponts ni sur les autres infrastructures routières ».

Au total, neuf convois assureront le transport de l'ensemble des machines, depuis le port de Toamasina jusqu'à Antananarivo. Un acheminement hebdomadaire est prévu jusqu'à la livraison complète de tous les équipements. « La durée du voyage devrait être plus courte, mais un des véhicules qui a assuré l'acheminement a connu des pannes fréquentes en cours de chemin », ajoute une source auprès du ministère des Travaux publics.

Cette opération marque une étape importante dans les efforts du gouvernement pour renforcer la capacité nationale de production d'électricité. L'objectif est d'améliorer durablement la fourniture en énergie, condition essentielle au rétablissement d'une vie quotidienne normale pour la population.

