Madagascar: Coupures de la circulation - Des passagers livrés à une longue attente

13 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La circulation est complètement bloquée dans la capitale avec la tenue de la manifestation. Samedi matin, quelques taxis-brousse circulaient encore normalement. Une foule nombreuse s'est rassemblée à Ankadimbahoaka samedi, formant un barrage populaire sur place.

Mais à partir de midi, ils ne pouvaient plus passer à Ankadimbahoaka et ont dû rebrousser chemin vers Anosizato. Les véhicules venant en sens inverse n'ont pas pu entrer non plus dans la gare. Ce n'est que le dimanche matin que le trafic a commencé à reprendre, explique un responsable de la gare routière de Fasan'ny Karana.

Frustration

Les passagers sont nombreux à subir ces perturbations. « Je devais rentrer à Antsirabe samedi, mais je n'ai pas pu à cause du blocage de la route », raconte Mirana, mère de famille. « J'ai dû passer la nuit chez des amis car aucun véhicule ne circulait », ajoute-t-elle.

D'autres voyageurs partagent la même frustration face aux perturbations. « J'avais prévu de partir samedi après-midi, mais j'ai dû patienter car avec les barrages, je ne pouvais pas continuer mon trajet », confie Rija, commerçant. Certains voyageurs ont choisi de rester à la gare pour tenter leur chance plus tard. D'autres ont préféré rentrer chez eux, contraints de reporter leur déplacement.

« Le trafic reste très réduit. À peine trois ou quatre véhicules circulent encore chaque jour. La plupart des habitants préfèrent ne pas prendre la route par peur des blocages. Seuls ceux qui doivent absolument voyager osent s'aventurer », continue notre source auprès de la gare routière de Fasan'ny Karana.

Pour l'instant, les autorités n'ont pas annoncé quand la circulation pourra reprendre normalement. Les passagers doivent donc s'armer de patience et prévoir des solutions alternatives pour leurs déplacements.

