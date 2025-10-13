Madagascar: Festival des OEufs - Le Revy Mahaleo fait sensation à Antanetibe Mahazaza

13 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

La 4e édition du Festival des OEufs s'est clôturée hier dans une ambiance festive, portée par la prestation inoubliable de Mahaleo taranaka, accompagné de Bekoto. La foule, venue des villages voisins mais aussi de la capitale, a rempli le terrain de foot à 7, attirée à la fois par l'ambiance populaire du festival et la route des oeufs, devenue au fil des années un symbole de dynamisme rural.

Après un samedi plus calme animé par le passage de Njakatiana, la clôture a pris une toute autre dimension avec l'entrée en scène du Revy Mahaleo. Véritable moment de communion, le Revy Mahaleo a fait vibrer le public avec des titres intemporels tels que « Nahoana kay », « Paiso ran-kena », « Vololona », « Mofo tantely » ou encore « Mimoza », interprété avec émotion par Hasina, invitée spéciale du groupe.

Les spectateurs, téléphones à la main, ont chanté à l'unisson avec les artistes, dans une atmosphère où se mêlaient nostalgie et joie pure. Une scène simple, mais authentique, à l'image du lien fort entre la musique et la population.

En clôturant cette édition, l'organisateur, qui est la commune rurale d'Antanetibe Mahazaza, a déjà donné rendez-vous pour la 5e édition l'année prochaine, promettant une célébration encore plus grandiose, à la hauteur de l'enthousiasme que le Festival des OEufs suscite désormais bien au-delà d'Antanetibe Mahazaza.

