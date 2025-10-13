Madagascar: Café historique - Cyrille Cornu révèle le baobab à travers film et exposition

Le 11 octobre, malgré la grève et le climat de tension, le Musée de la Photo à Andohalo a accueilli un nouveau rendez-vous du Café Histoire autour du thème « Baobab, source de vie », mêlant film, exposition et échanges passionnants.

Au coeur de cette rencontre, Cyrille Cornu, chercheur, réalisateur et naturaliste français, a présenté son film « Mamody, le dernier creuseur de baobabs ». Ce documentaire poétique et émouvant suit Mamody, dernier représentant d'une pratique ancestrale du Sud malgache, et met en lumière la relation intime entre l'homme et le baobab, symbole de survie face à la sécheresse.

La projection a également ouvert le débat sur l'accès à l'eau et le changement climatique, mettant en évidence la fragilité de cet équilibre naturel. Le public, captivé, a plongé dans cet univers où le baobab devient à la fois refuge, ressource et mémoire vivante.

En parallèle, l'exposition photographique, également au Musée de la Photo, « Baobab, source de vie », signée Cyrille Cornu, a offert aux visiteurs un voyage visuel au coeur des géants malgaches. Chaque image capture la majesté, la diversité et la vie que ces arbres abritent, révélant leur rôle central dans l'histoire, la biodiversité et la culture de Madagascar.

Ce double rendez-vous, entre cinéma et photographie, a permis d'explorer le baobab sous ses dimensions scientifique, émotionnelle et culturelle.