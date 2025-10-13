Madagascar: Arts martiaux/Recherches - Njiva Ratahirintsoa promu docteur honorifique

Les pratiquants chercheurs en arts martiaux restent très rares dans le pays. Le multidisciplinaire Manakasina Njiva Ratahirintsoa a obtenu un doctorat honorifique le 12 août. Il a effectué sa soutenance en ligne le 19 septembre 2023, sur le thème : « Philosophie et développement personnel à travers les vertus des arts martiaux ». Le diplôme a été décerné par la World Martial Arts Research Foundation (WMARF) et signé par plusieurs grandes figures internationales.

Citons, entre autres, le professeur Dr Mohana Krishnan, fondateur et président de la WMARF, le Grand Maître Hanshi Salvador Toro, président international, le GM Rodney A. Ortiz, vice-président, et le GM Hanshi Ogu Genc, directeur technique.

Cette distinction internationale est certifiée par des organismes de reconnaissance mondiale : ISO 9001:2015 et ISO 14001:2025.

« C'est une reconnaissance et un prestige, car ce diplôme crédibilise le pratiquant comme expert au-delà du dojo... Il permet d'enseigner avec plus de savoirs sur l'histoire, la philosophie, la biomécanique et la psychologie. J'aurai désormais accès à des conférences, à l'enseignement universitaire ou international », explique le Dr Manakasina Ratahirintsoa.

Comme impact symbolique, dans de telles recherches, les arts martiaux sont élevés au rang de disciplines intellectuelle et culturelle, et non plus seulement physique, selon toujours le nouveau diplômé.

Passionné depuis son jeune âge, Manakasina Ratahirintsoa a pratiqué de nombreuses disciplines. Il est titulaire des grades de 6e dan en karaté jutsu, 5e dan en karaté shorinka kenpo, en kaisendo et en ITF taekwondo, 4e dan en karaté kyokushinkai et goju ryu.

Il a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres celui de président de la Confédération africaine des arts martiaux et sports de contact et de représentant de la Kyokushin World Federation à Madagascar.

Dans sa carrière sportive, Manakasina Ratahirintsoa a été médaillé d'argent au championnat du monde de tul en ligne par le World ITF Council en 2024, médaillé d'argent au championnat d'Europe de tul en ligne (ITF Council) en 2022, médaillé d'or en karaté kyokushinkai au 2e championnat du monde International All Martial Arts Online en 2021, et médaillé d'argent au championnat d'Europe de tul en ligne en 2020.