Madagascar: Miss Tourism - Hendry Tsiky multiplie ses immersions au coeur de la Malaisie

Depuis son arrivée en Malaisie le 3 octobre, Hendry Tsiky, Miss Tourism International Madagascar, multiplie les expériences et rencontres qui reflètent l'esprit du tourisme : découvertes culturelles, échanges et valorisation des savoir-faire locaux. Son parcours va bien au-delà de la compétition, illustrant son rôle d'ambassadrice de Madagascar.

Le 10 octobre, Hendry a commencé ses visites par Gintell, une marque spécialisée dans le bien-être et la santé. Elle a découvert comment innovation et détente s'allient dans la culture malaisienne pour offrir des expériences harmonieuses, tout en observant le rôle du tourisme dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie.

Elle a ensuite exploré la Glojas Specialist Clinic, reconnue pour ses soins esthétiques et capillaires. Entre science et art, Hendry a pu échanger avec les experts sur la confiance en soi et l'importance du soin personnel dans la valorisation de l'image touristique, renforçant ainsi son expérience interculturelle.

Quelques jours plus tard, Hendry s'est immergée dans l'atmosphère cosmopolite de SOGO Kuala Lumpur, l'un des plus grands symboles du commerce moderne en Malaisie, avant de participer au 30e anniversaire de Skin Renew, une marque pionnière du soin de la peau. Ces visites ont mis en lumière le dynamisme et la diversité de la Malaisie, tout en offrant des échanges enrichissants autour de la culture, de la beauté et même de l'entrepreneuriat.

Le 12 octobre, lors d'un dîner prestigieux organisé à Dragon Ginseng, Hendry a partagé un moment de convivialité et de découvertes culinaires avec les organisateurs et les autres déléguées. Tout au long de son séjour, elle s'est distinguée par sa curiosité et son ouverture d'esprit, sa sociabilité visible même sur les écrans, incarnant fièrement Madagascar et faisant de son parcours une véritable mission culturelle, rappelant que Miss Tourism International n'est pas qu'un concours de beauté, mais aussi un symbole du dialogue entre les peuples.