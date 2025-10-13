Madagascar: Insécurité - De nombreuses tentatives de pillage avortées

13 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une vague d'insécurité opportuniste a éclaté, samedi soir, dans la capitale, profitant de l'effervescence populaire à Analakely. Alors que la foule quittait le centre-ville après une célébration marquant la fin de la répression militaire, des groupes de pilleurs ont tenté de semer le chaos dans plusieurs quartiers.

Dès 18 heures, la Police nationale a reçu les premières alertes signalant des attroupements suspects et des actes de violence. « Évitez l'axe Ankadimbahoaka-Fasika Tanjombato si possible. Plusieurs hommes armés de sabres et d'objets tranchants attaquent les véhicules, motos et bicyclettes. De nombreuses personnes ont été victimes. Les voleurs arrachent même les pneus », selon les informations parvenues aux forces de l'ordre.

La police nationale et les militaires du Corps d'administration des personnels et des services de l'armée de terre (Capsat) sont intervenus toute la nuit pour contenir les débordements. Des tentatives de pillage ont été signalées à Tanjombato, Iavoloha, Andoharanofotsy, Alasora... Grâce à la réactivité des forces de sécurité, plusieurs attaques ont pu être stoppées avant qu'elles ne dégénèrent.

