Togo: 20 000 logements sociaux en projet

13 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les autorités réaffirment leur engagement en faveur d'un développement urbain durable à travers le déploiement de projets de logements sociaux. Objectif : garantir un avenir urbain plus sûr, plus résilient et plus équitable pour l'ensemble de la population.

Conformément à la feuille de route gouvernementale, plusieurs initiatives sont portées par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, dirigé par Kodjo Sévon-Tépé Adedze. Ces actions visent à repenser l'occupation spatiale du territoire, tout en intégrant les enjeux climatiques, environnementaux et énergétiques.

Au coeur de cette politique, la construction de logements durables et abordables se positionne comme un levier essentiel. Des projets structurants sont en cours, notamment sur le site de Kpome Dalavé, d'une superficie de 1 177 hectares, destiné à accueillir 20 000 logements sociaux.

D'autres sites ont également été identifiés, notamment Yokoè-Kopegan (1,34 ha) et Sagbado-Avoèmé (2,64 ha), situés dans la commune du Golfe 7. Ces projets s'inscrivent dans la volonté de décongestionner le centre-ville de Lomé en créant de nouveaux pôles d'habitat bien aménagés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement entend proposer un cadre de vie moderne, intégrant les normes en matière d'aménagement, d'énergie, d'eau, d'assainissement et de télécommunications. Ces logements seront pensés pour s'adapter aux exigences actuelles de la transition énergétique et de la résilience climatique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.