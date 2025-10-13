Afrique de l'Ouest: Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES reçus par Faure Gnassingbé

13 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a accueilli dimanche une délégation ministérielle composée des chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans un contexte régional marqué par la recherche de solutions concertées en matière de sécurité et d'intégration sous-régionale.

La délégation comprenait Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Karamoko Jean Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, ainsi que Bakary Yaou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens de solidarité entre États voisins, confrontés à des défis communs, notamment la lutte contre l'insécurité et la promotion de l'intégration régionale.

À l'issue de leur entretien, le chef de la diplomatie malienne a salué la tenue du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, dont la deuxième édition s'est achevée ce week-end dans la capitale togolaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons exprimé à Faure Gnassingbé notre sincère appréciation pour l'invitation et la participation de nos États à ce forum. Nous lui avons adressé nos chaleureuses félicitations pour la réussite de cet événement, qui confirme le rôle du Togo comme terre de paix, de dialogue et de tolérance », a déclaré Abdoulaye Diop.

Au-delà du forum, les ministres ont évoqué des questions stratégiques liées à la coopération régionale, à la sécurité frontalière et à la nécessité de solutions africaines aux défis africains.

La délégation a également transmis à Faure Gnassingbé les salutations fraternelles des présidents Assimi Goïta (Mali), Ibrahim Traoré (Burkina Faso) et Abdrahmane Tchiani (Niger), réaffirmant ainsi l'attachement des trois pays sahéliens à une coopération étroite avec le Togo.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.