Ghana: L'inflation au pays passe sous la barre des 10 % pour la première fois depuis 2021

L'inflation au Ghana a ralenti à 9,4 % en septembre, marquant sa neuvième baisse mensuelle consécutive et la première lecture à un chiffre depuis août 2021, selon le Service statistique du Ghana. Le taux se situe maintenant dans la fourchette cible à moyen terme de la Banque du Ghana de 8% ±2%, atteignant l'objectif de fin 2025 trois mois plus tôt que prévu.

Le statisticien du gouvernement, Alhassan Iddrisu, a déclaré que les données confirment un processus de désinflation qui a commencé à la fin de l'année dernière après que l'inflation ait atteint un pic de près de 24% en décembre 2024. La baisse reflète les effets de base, la diminution des prix des denrées alimentaires et une plus grande stabilité du cedi.

L'inflation des denrées alimentaires est passée de 14,8 % à 11 %, tandis que le taux des biens importés a ralenti à 7,4 % et celui des services à 4,8 %. L'inflation des biens locaux est restée élevée, à 10,1 %, et les disparités régionales ont persisté - de 20,1 % dans le nord-est à 1,2 % dans le Bono East.

En réaction, la banque centrale a abaissé son taux directeur de 350 points de base à 21,5 %.

Points clés à retenir

Le retour du Ghana à une inflation à un chiffre marque un tournant pour l'une des économies les plus touchées par l'inflation en Afrique de l'Ouest, offrant un soulagement après deux années de prix élevés et de volatilité de la monnaie. Cette baisse renforce la crédibilité de la Banque du Ghana et soutient les efforts du gouvernement pour stabiliser les conditions macroéconomiques dans le cadre du programme soutenu par le FMI.

Toutefois, des vulnérabilités subsistent : une nouvelle dépréciation du cedi, l'augmentation des coûts du carburant et les hausses potentielles des tarifs des services publics pourraient annuler les gains réalisés. La forte baisse des taux de la banque centrale - la plus importante depuis des années - témoigne de la confiance dans une désinflation durable, mais vise également à stimuler la croissance du crédit après un resserrement prolongé.

Pour les ménages, l'allègement des prix est inégal, les coûts des denrées alimentaires et des importations diminuant, tandis que ceux de l'énergie et des produits de base restent élevés. Le défi consiste maintenant à préserver la stabilité tout en relançant la croissance et en maintenant la discipline budgétaire avant les élections de 2026.