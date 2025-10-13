Sénégal: La SENELEC du Sénégal lance une obligation hybride verte et durable de 200 millions de dollars

13 Octobre 2025
Daba Finance (Abidjan)
  • SENELEC, la compagnie publique d'électricité du Sénégal, a lancé un programme de titrisation de 120 milliards de francs CFA (195 millions de dollars) qui combine des obligations vertes et des obligations liées au développement durable.
  • L'opération consiste à transférer des créances échues et impayées, notamment par des institutions publiques, des ambassades et de grandes entreprises, à une entité ad hoc.
  • L'émission, ouverte du 29 septembre au 5 novembre 2025, a une maturité de cinq ans se terminant en 2030 et est divisée en quatre tranches

SENELEC, la compagnie publique d'électricité du Sénégal, a lancé un programme de titrisation de 120 milliards de francs CFA (195 millions de dollars) qui combine des obligations vertes et des obligations liées à la durabilité (SLB) - une première en Afrique.

L'opération consiste à céder des créances échues et impayées, y compris celles dues par des institutions publiques, des ambassades et de grandes entreprises, à une entité ad hoc - le FCTC SENELEC 2025-2030 - qui émettra des obligations sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UMOA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'émission, ouverte du 29 septembre au 5 novembre 2025, a une maturité de cinq ans se terminant en 2030 et est divisée en quatre tranches : Senior, Mezzanine, et Junior C1 et C2, avec des rendements allant jusqu'à 10 %.

Le produit de l'émission servira à financer des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique (52,5 %) et des initiatives liées au développement durable (47,5 %). Les obligations seront cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Points clés à retenir

La titrisation hybride d'obligations vertes et liées au développement durable de SENELEC constitue une innovation majeure pour le marché africain de la finance durable. En titrisant des créances en souffrance et en canalisant les recettes vers des projets d'énergie renouvelable et d'impact social, le Sénégal tire parti des marchés de capitaux pour atteindre son objectif de 40 % d'énergie renouvelable d'ici à 2030.

L'opération souligne la sophistication croissante du marché des obligations UMOA, qui associe le transfert du risque de crédit à un financement lié à l'ESG. Les investisseurs ont accès à des tranches diversifiées avec des profils risque-rendement variés, tandis que SENELEC renforce la liquidité et la résilience de son bilan. Au-delà de son ingénierie financière, la transaction signale un changement régional vers un financement climatique basé sur le marché, positionnant le Sénégal comme un leader dans le financement d'infrastructures durables.

Alors que les compagnies d'électricité africaines sont confrontées à des demandes croissantes d'électrification et à des contraintes budgétaires, le modèle de SENELEC pourrait devenir un modèle de titrisation axé sur l'ESG dans tout le secteur de l'électricité du continent.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2025 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.