Nigeria: Le pays va tripler l'impôt sur les plus-values des investisseurs étrangers en actions pour le porter à 30

Le Nigeria augmentera l'impôt sur les plus-values (CGT) pour les investisseurs étrangers dans les actions locales de 10 % à 30 % à partir de janvier 2026, dans le cadre d'une nouvelle loi fiscale visant à augmenter les recettes du gouvernement et à approfondir le réinvestissement national.

La taxe plus élevée ne s'appliquera pas aux investisseurs qui réinvestissent leurs gains dans d'autres titres nigérians, qu'ils soient cotés ou non cotés, a déclaré le ministère des finances.

Cette mesure intervient alors que les actions nigérianes ont connu une hausse de 40 % cette année, sous l'impulsion des réformes de marché du président Bola Tinubu - notamment la suppression des subventions aux carburants, la libéralisation du naira et le resserrement monétaire - qui ont suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs.

Les analystes avertissent toutefois que la hausse des taxes pourrait entraîner des prises de bénéfices avant la fin de l'année, ce qui pourrait peser sur la liquidité et le sentiment du marché. Les investisseurs étrangers ont représenté 21 % du total des transactions, soit 1,45 trillion d'euros (1 milliard de dollars), au cours des huit premiers mois de l'année 2025, selon le Nigerian Exchange Group.

Points clés à retenir

La décision du Nigeria de tripler l'impôt sur les plus-values pour les investisseurs étrangers marque un changement radical de politique qui pourrait mettre à l'épreuve la résistance du marché boursier. Bien que conçu pour encourager la rétention du capital et élargir l'assiette fiscale, le prélèvement de 30 % pourrait éroder l'appétit des investisseurs étrangers au moment même où le Nigeria cherche à rétablir sa crédibilité sur les marchés mondiaux.

L'exonération des produits réinvestis témoigne d'un effort pour retenir les capitaux à long terme et soutenir la profondeur du marché local. Cependant, la participation étrangère étant déjà modeste et les liquidités nationales dominantes, une volatilité à court terme est probable, car les investisseurs ajustent leurs positions avant l'échéance de janvier.

Cette mesure s'inscrit dans la stratégie plus large d'assainissement budgétaire du président Tinubu, qui vise à équilibrer la mobilisation des recettes et la réforme économique, mais elle risque de freiner les entrées de capitaux étrangers qui ont soutenu le redressement des actifs du Nigeria. Son impact final dépendra de la clarté de la mise en oeuvre, du sentiment des investisseurs et de la force des réformes de la monnaie et du marché en cours.