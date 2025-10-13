Cote d'Ivoire: Toumodi/Éducation financière - Des femmes renforcent leurs capacités

Une centaine de femmes et leaders d'associations féminines ont été formées les 3 et 4 octobre à Toumodi, à l'éducation financière et à la gestion simplifiée.

Cette formation a été initiée par l'Ong Talouaba (Jeune fille en langue locale), avec l'appui technique du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Mffe) et de celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté (Mcnclp), ainsi que du soutien financier du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) et de la Fondation Nsia.

La présidente de l'Ong Talouaba, colonel Kouassi Affoué, a donné la raison de la tenue de cet atelier : « En Afrique devant l'inégal accès aux facteurs de production, il est judicieux de former les femmes en vue de leur autonomisation économique ».

La structure qu'elle dirige a donc décidé de renforcer leurs capacités à travers 3 thématiques que sont l'éducation financière, la gestion simplifiée et les Associations de valorisation de l'entraide communautaire (Avec). « Notre objectif est de permettre aux femmes d'avoir des outils et des stratégies qui favoriseront la gestion efficace de leurs ressources familiales et celles de leurs entreprises », a-t-elle soutenu.

Tout en ajoutant que cet atelier permettra également de promouvoir l'épargne collective, d'assurer la pérennité des initiatives économiques pour leur bien-être socio-économique.

La Directrice générale du Cepici, Solange Amichia, marraine de la cérémonie, s'est réjouie que cette Ong prenne un engagement pour l'avenir des femmes et des jeunes filles. « Vous semez la dignité dans le coeur des femmes en leur offrant la liberté de choisir leur avenir. Vous êtes une lumière dans la communauté dont les femmes sont les porteuses », a-t-elle encouragé la fondatrice de Talouaba.

Solange Amichia a demandé aux femmes formées d'en tirer profit car, l'autonomie économique commence par l'éducation. Elle a souhaité que chacune d'entre elles se bâtisse un avenir dans lequel elles peuvent rêver, décider et réussir.

Le secrétaire général de la préfecture de Toumodi, Touhou Godefroy, a salué cette initiative, qui va briser progressivement le cycle de la pauvreté dans les foyers et les communautés.