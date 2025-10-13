Cote d'Ivoire: Toumodi/Éducation financière - Des femmes renforcent leurs capacités

13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Une centaine de femmes et leaders d'associations féminines ont été formées les 3 et 4 octobre à Toumodi, à l'éducation financière et à la gestion simplifiée.

Cette formation a été initiée par l'Ong Talouaba (Jeune fille en langue locale), avec l'appui technique du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Mffe) et de celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté (Mcnclp), ainsi que du soutien financier du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) et de la Fondation Nsia.

La présidente de l'Ong Talouaba, colonel Kouassi Affoué, a donné la raison de la tenue de cet atelier : « En Afrique devant l'inégal accès aux facteurs de production, il est judicieux de former les femmes en vue de leur autonomisation économique ».

La structure qu'elle dirige a donc décidé de renforcer leurs capacités à travers 3 thématiques que sont l'éducation financière, la gestion simplifiée et les Associations de valorisation de l'entraide communautaire (Avec). « Notre objectif est de permettre aux femmes d'avoir des outils et des stratégies qui favoriseront la gestion efficace de leurs ressources familiales et celles de leurs entreprises », a-t-elle soutenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout en ajoutant que cet atelier permettra également de promouvoir l'épargne collective, d'assurer la pérennité des initiatives économiques pour leur bien-être socio-économique.

La Directrice générale du Cepici, Solange Amichia, marraine de la cérémonie, s'est réjouie que cette Ong prenne un engagement pour l'avenir des femmes et des jeunes filles. « Vous semez la dignité dans le coeur des femmes en leur offrant la liberté de choisir leur avenir. Vous êtes une lumière dans la communauté dont les femmes sont les porteuses », a-t-elle encouragé la fondatrice de Talouaba.

Solange Amichia a demandé aux femmes formées d'en tirer profit car, l'autonomie économique commence par l'éducation. Elle a souhaité que chacune d'entre elles se bâtisse un avenir dans lequel elles peuvent rêver, décider et réussir.

Le secrétaire général de la préfecture de Toumodi, Touhou Godefroy, a salué cette initiative, qui va briser progressivement le cycle de la pauvreté dans les foyers et les communautés.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.