Afrique: Révolution technologique - Le Global Gitex 2025 a ouvert ses portes à Dubaï

Le Global Gitex 2025 a officiellement ouvert ses portes à Dubaï aux Émirats arabes unis, marquant le coup d'envoi de l'un des plus grands événements technologiques du monde.

Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'économie et du tourisme des Émirats arabes unis, Abdulla bin Touq Al Marri a expliqué que l'IA est une question de souveraineté pour chaque nation.

Pour lui, la course n'est donc pas une course entre les nations. C'est une course intérieure. « Nos infrastructures sont prêtes, nos talents sont formés, notre réflexion et nos stratégies sont alignées, et nos PME sont formées », a-t-il indiqué.

Avant de préciser que son émirat est en compétition avec lui-même. « Nous devons être prêts à intégrer l'IA en tant que filière, en tant que pays, en tant que nation, et c'est ce que nous voulons faire », a-t-il insisté.

En tout cas, dans le cas de la diversification de son économie, le pays compte énormément sur le secteur du numérique.

« Il y a cinq ans, notre économie était à 69 % non pétrolière à ses débuts. Après la COVID, elle est aujourd'hui à environ 77,3 % non pétrolière. Si l'on considère l'économie numérique dans son ensemble, elle contribue à 1 % du PIB selon nos estimations, et ce, en tenant compte de toutes les perspectives numériques », a fait savoir, le ministre Abdulla bin Touq Al Marri.

Selon les organisateurs, cette 45e édition du Global Gitex est la plus importante à ce jour. En effet, plus de 6 800 entreprises technologiques, 2 000 startups et dirigeants de plus de 180 pays sont réunis en un même lieu.

Il s'agit d'experts, entrepreneurs, investisseurs et décideurs venus des quatre coins du monde pour célébrer l'innovation, explorer les dernières tendances technologiques, et discuter des opportunités stratégiques pour le développement numérique sur la planète terre.

Aux dires de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le marché mondial de l'intelligence artificielle devrait atteindre 4 800 milliards de dollars d'ici 2033.

« Dans ce contexte de croissance exponentielle, Gitex Global 2025 s'impose comme un catalyseur essentiel pour le déploiement de l'IA dans les secteurs stratégiques », explique Mme Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive du DWTC, organisateur du GITEX.

Selon elle, les secteurs stratégiques tels que les centres de données, la biotechnologie, l'informatique quantique et la robotique sont aujourd'hui au croisement de l'ingéniosité de l'IA et des grands défis de l'humanité.

« Gitex Global 2025 insuffle un nouvel élan à ces technologies transformatrices et demeure un moteur du progrès fondé sur l'innovation », a-t-elle insisté.

Cette année, les géants mondiaux de la technologie -- Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens et Snowflake -- sont à l'honneur.

De nouveaux participants présenteront également leurs innovations, parmi lesquels Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia et Tenstorrent.