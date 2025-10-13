Cote d'Ivoire: Ebimpé, volcan de ferveur - Le pays prêt à rugir derrière ses Éléphants !

À 90 minutes d'une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Ce mardi 14 octobre 2025, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpé vibrera au rythme d'un match décisif : les Éléphants affrontent le Kenya pour la dernière journée des éliminatoires. Une victoire, et c'est tout un peuple qui exultera, uni derrière son équipe nationale.

Depuis plusieurs jours, la ferveur monte dans tout le pays. Des rues bouillonnantes d'Abidjan aux villages les plus reculés du Bounkani, l'union sacrée s'organise autour des hommes de Faé Emerse. Drapeaux, maillots orange, vuvuzelas et chants patriotiques : la Côte d'Ivoire tout entière se prépare à transformer Ebimpé en un volcan d'énergie et de passion.

Le ministère des Sports et du Cadre de vie, initiateur de cette grande mobilisation nationale, appelle chaque Ivoirien à répondre présent. Objectif : remplir le stade et pousser les Éléphants vers la victoire. « Ce match n'est pas seulement une rencontre sportive, c'est une bataille pour la dignité et la fierté nationale », souligne le communiqué du ministère.

Au-delà du sport, c'est l'esprit ivoirien qui s'exprime. Car le football, ici, est bien plus qu'un jeu : il est le souffle de la nation, le ciment de la cohésion sociale et l'expression vivante du rêve collectif. À travers leurs performances, les Éléphants incarnent le courage, la solidarité et la foi en un avenir meilleur.

À l'aube de ce choc décisif, l'espoir est immense. La Côte d'Ivoire n'a qu'un seul mot d'ordre : "Tous unis, tous debout, tous derrière les Éléphants !" Qu'à la fin du match, la ferveur d'Ebimpé résonne jusqu'aux confins du pays, dans un seul cri de victoire : "Nous sommes fiers d'être Ivoiriens, fiers de nos Éléphants !"