Sénégal: Les femmes de la Sspp «Le Soleil» marchent contre les cancers féminins...

L'Amicale des femmes de la Sspp Le Soleil, appuyée par celles de la Rts, de l'Aps, de la Sen-Pna, des sociétés d'eau et du ministère de l'Hydraulique a organisé, hier, dimanche, une randonnée pédestre pour sensibiliser sur les cancers féminins. Entre messages de prévention, de solidarité et engagement citoyen, cette marche rose a rassemblé toutes les générations autour d'un même cri du coeur : prévenir les cancers.

Les femmes et les hommes ont marché, pas à pas, au rythme de la solidarité. Hier, dimanche 12 octobre, l'Amicale des femmes de la Sspp Le Soleil a organisé une grande randonnée pédestre contre les cancers féminins, en partenariat avec les amicales des femmes de la Rts, de l'Aps, de la Sen-Pna, du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et des sociétés d'eau. Sous le thème « Pas à pas, marchons ensemble contre les cancers féminins », elles (organisatrices) ont uni leurs forces, leurs pas et leurs voix pour un triple objectif : marcher, sensibiliser et prévenir.

Dimanche matin, 8 h 30. devant le siège de la SSPP Le Soleil à Hann, la cour bruisse de rires, de voix et de pas pressés.

Des marcheurs ajustent leurs casquettes, d'autres serrent leurs lacets. Les tee-shirts blancs floqués par des slogans roses se mêlent dans un même élan. Bouteilles d'eau à la main. On s'échauffe, on rit, on se prend en photo. L'air sent la crème solaire, la volonté et la solidarité. Quand le départ est lancé, le cortège s'ébranle, rythmé par la musique et les slogans diffusés par la sonorisation mobile. De l'esplanade du Soleil jusqu'à la Cité des Eaux, en passant par l'Onas et Emg, la colonne s'étire, joyeuse et engagée.

Les automobilistes ralentissent, saluent d'un signe de la main. La marche devient onde, la cause devient un élan. Lamine Niang, directeur général de la SSPP Le Soleil, avance d'un pas sûr. Sous sa casquette, il sourit, salue, écoute. « C'est une activité de sensibilisation, d'information et de communication contre les différents cancers qui touchent les femmes », explique-t-il.

« C'est aussi une façon de montrer notre solidarité envers celles qui en souffrent, de rappeler que c'est une maladie guérissable si le dépistage précoce est fait et le traitement bien suivi ». Il insiste aussi sur la nécessité d'informer dans les langues nationales. « Le cancer n'a pas de frontière. Il faut que toutes les femmes soient informées, dans leur langue, sur toutes les plateformes possibles ».

À ses côtés, plusieurs responsables d'entreprises publiques et d'institutions avaient répondu présents : Justin Corea, directeur du Cices, Gora Sarr, directeur du Cetud, Dr Seydou Diallo, directeur de la Sen-pharmacie nationale d'approvisionnement (Sen Pna) et Mama Laye Mbaye, représentant le ministre des Sports. Dr Seydou Diallo salue l'initiative. « Le mois d'octobre est celui où l'on rappelle les cancers féminins. Ce sont des problèmes de santé publique, surtout le cancer du col et celui du sein », prévient-il.

Pour lui, « il faut inciter les populations à aller se faire dépister, car ce sont des maladies que l'on peut éviter grâce au dépistage, à la mammographie ou à l'autopalpation du sein». Il rappelle que pour le cancer du col, il y a des vaccins disponibles. « Le programme élargi de vaccination les administre aux jeunes adolescentes, avant la procréation.

C'est une avancée majeure », a-t-il soutenu tout en rappelant que l'État a fait des efforts pour subventionner une partie des médicaments utilisés dans le traitement des cancers féminins, mais il faut renforcer la prévention. Prévention À l'arrivée, les visages rougis par l'effort se détendent. Des rires éclatent, des bras se lèvent. Le sentiment du devoir accompli flotte dans l'air chaud. Matel Bocoum, présidente de l'Amicale des femmes de la SSPP Soleil, résume avec émotion.

« Nous avons voulu regrouper les femmes des médias publics et des entreprises nationales pour soutenir la lutte contre les cancers féminins. C'est un acte de solidarité envers celles qui sont touchées. En tant que femmes, nous avons toutes une partition à jouer », a fait savoir Mme Bocoum.

Prenant part à la randonnée, Mama Laye Mbaye, représentant le ministre des Sports, souligne le lien entre activité physique et santé. « Le sport est un moyen de communication et de prévention. Marcher, c'est aussi préserver la santé et la cohésion sociale. À travers cette activité, nous sensibilisons contre les cancers », a soutenu Mme Mbaye. Justin Corea, directeur du Cices, a salué cet élan de solidarité.

« C'est une belle initiative. Nous devons manifester notre solidarité envers nos mamans et nos sœurs atteintes du cancer, et accompagner toutes les actions de prévention », a déclaré M. Corréa. Mme Awa Cissokho, représentant les femmes des sociétés d'eau, exprime sa fierté « C'est une journée importante. Nous remercions les femmes de la SSPP Le Soleil pour cette initiative qui a permis de rassembler toutes les femmes autour d'une cause aussi noble », a-t-elle souligné. Pas à pas, les femmes de la SSPP Le Soleil et leurs partenaires ont rappelé que la prévention n'est pas un slogan, mais un engagement pour la vie.