Afrique: Lutte contre le cancer - La Première Dame appelle à la solidarité et au dépistage précoce

La Première Dame, Absa Faye, était, hier, l'invitée d'honneur de la randonnée pédestre organisée par l'Amicale du personnel de la Der/Fj.

Elle a souligné qu'« "Octobre rose" ne doit pas être un rituel qu'on répète chaque année, mais un rappel pour lutter contre les cancers ». Khadidiatou Diène, une femme atteinte d'un cancer au sein, habitant à Foundiougne, s'étire et marche au milieu d'une cinquantaine de femmes et d'hommes. Le visage radieux, elle s'exprime devant un monde venu participer à la randonnée pédestre organisée par la Der/Fj, en présence de la Première Dame, Absa Faye.

Khadidiatou a révélé que sa maladie a été découverte en 2024. Cependant, cela ne l'a pas abattue. «J'ai toujours été accompagnée par la Der/Fj de 2018 à maintenant. Malgré ma maladie, elle continue à m'accompagner dans mes projets. C'est dur, mais je continue à me soigner. J'appelle mes soeurs à se faire dépister. J'ai été programmée pour une opération. Il faut sensibiliser les autres femmes et leur faire savoir que le cancer est une maladie comme les autres. Il faut se battre pour qu'elle ne tue plus », a-t-elle soutenu.

Une autre femme, atteinte du cancer depuis 2012 et faisant partie des randonneuses, a appelé l'État à subventionner le traitement qui s'avère trop coûteux. Victime du cancer, Berth Gnilane Faye, représentante de Nano Crédit de la Der/Fj à Fatick, a raconté qu'elle l'a découvert après l'accouchement de ses triplés. « J'ai eu des triplés que je n'ai pu allaiter que pendant sept mois. C'est après que j'ai constaté une boule dans mon sein. Je me suis rendue à l'hôpital de Ziguinchor, avant qu'on ne m'envoie à Dakar où l'on a découvert que c'était le cancer.

À cause du coût élevé du traitement, mon mari m'a abandonnée. J'ai fait la chimiothérapie avant qu'on ne m'enlève mon sein droit. Il n'empêche, je continue à me battre », confie-t-elle, le sourire en coin.Émue, la Première Dame, Absa Faye, a appelé à plus de solidarité avec les femmes atteintes de cancer. « "Octobre rose" ne doit pas être un rituel qu'on répète chaque année, mais un rappel pour se battre contre cette maladie. Il ne faut jamais abandonner une femme qui souffre d'une maladie pareille», a-t-elle déclaré.

Elle a ainsi remercié la coordonnatrice générale de la Der/Fj, Aïda Mbodj, pour son soutien à toutes les couches, sans exception, même aux malades, à travers les subventions de cette entreprise. Elle a demandé aux femmes de se faire dépister très tôt, dès qu'elles sentent un corps étranger dans leurs seins. La coordonnatrice de la Der/Fj a témoigné de la bravoure des femmes qui souffrent du cancer. «Nous accompagnons toutes les femmes sans discrimination. Il faut renforcer la sensibilisation partout au Sénégal pour stopper cette maladie », a-t-elle indiqué.